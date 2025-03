Guarda ‘la nave’: Hoy No Circula para el sábado 22 de marzo en CDMX y Edomex

Hoy no circula para este sábado 22 de marzo. (Cuartoscuro).

Este fin de semana, Shakira tiene agendado otro concierto en el Estadio GNP Seguros y además, hay una exposición sobre su carrera artística llamada ‘Estoy aquí’.

Si tienes planeado asistir a su concierto o conocer su exposición, toma nota del Hoy No Circula sabatino, para que llegues a final de quincena y te libres de una multa.

El programa establece reglas para que los automovilistas dejen su vehículo en casa y ayudar de esta forma a reducir la contaminación en la capital del país.

El Hoy No Circula aplica para las 16 alcaldías de la CDMX y para 18 municipios del Estado de México incluidos en la llamada Zona Metropolitana del Valle de México. Estas localidades son:

Atizapán de Zaragoza.

Ixtapaluca.

Coacalco de Berriozábal.

La Paz.

Cuautitlán.

Naucalpan de Juárez.

Cuautitlán Izcalli.

Nezahualcóyotl.

Chalco.

Nicolás Romero.

Chimalhuacán.

Tecámac.

Chicoloapan.

Tlalnepantla de Baz.

Ecatepec de Morelos.

Tultitlán.

Huixquilucan.

Valle de Chalco.

¿Qué autos no circulan este sábado 22 de marzo?

Debido a que se trata del cuarto sábado de marzo, el Hoy No Circula aplica para vehículos con placas en terminaciones pares, es decir, 2, 4, 6, 8 y 0, del holograma 1.

También se aplica el Hoy No Circula Sabatino para los autos con holograma dos y los foráneos.

Hoy no circula.

¿Qué autos están exentos del Hoy No Circula?

Los vehículos con hologramas 0 y 00 puedan transitar en el Estado de México y la CDMX sin restricciones.

El programa Hoy No Circula tampoco se aplica a los vehículos de uso particular de trabajadores y trabajadoras del sector salud en todas sus especialidades, paramédica y administrativa que cuenten con credencial vigente, así como ambulancias.

Las restricciones del Hoy No Circula tampoco son válidas para los autos para personas con discapacidad (cuenten con el Permiso para exentar el Hoy No Circula) así como para los vehículos eléctricos.

¿Habrá doble Hoy No Circula este sábado 22 de marzo por contingencia?

Si te preguntas si habrá doble Hoy No circula para este sábado, la respuesta es no, pues la calidad del aire fue ‘aceptable’, durante el viernes 21 de marzo, por lo que la Comisión Ambiental de la Megalópolis no declaró contingencia ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Recuerda que este programa solo se implementa si hay contingencia ambiental con el fin de reducir las partículas de ozono.