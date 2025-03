‘Hasta que me entreguen a mi hija’: Bloquean calzada Ermita por desaparición de Alison Rodríguez

Vecinos del Barrio San Miguel, de la alcaldía Iztapalapa, bloquearon la tarde de este viernes 14 de marzo la calzada Ermita tras la desaparición de una joven de 15 años.

Los hechos ocurrieron la noche del lunes 10 de marzo, cuando Alison Rodríguez Domínguez salió a la tienda; sin embargo, desde entonces no volvió a casa. La familia y vecinos bloquean la zona de Calzada Ermita Iztapalapa y avenida San Lorenzo.

Su padre Gerardo Rodríguez detalló en entrevista para El Financiero que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) se ha negado a mostrarles imágenes de las cámaras del C5.

“Ella fue a la tienda y desde entonces ya no llegó a la casa, la Fiscalía dijo que me iba a dar informes, pero no me da nada. Me mandaron un video en donde a mi hija la tiene golpeada, al rato la Fiscalía me la va a querer entregar toda destazada, me duele, mi esposa está enferma ¿cómo le voy a hacer yo?”, dijo.

Asimismo, explicó que las autoridades capitalinas le negaron el acceso a varias cámaras de la colonia.

“Me están negando las cámaras de toda la zona de aquí en el Barrio San Miguel, son varias que me están negando solo me proporcionaron seis”, explicó.

Familiares y vecinos bloquean el paso en Ermita por la desaparición de Alison Rodríguez Domínguez. (Vania Alexia Rodríguez)

Gerardo pidió a las autoridades de la CDMX que le permitan el acceso de las cámaras para encontrar el paradero de su hija.

Alison Rodríguez Domínguez fue vista por última vez portando sudadera rosa pants gris y tenis blancos, como señas particulares tiene un lunar en la mejilla izquierda.

La Fiscalía de la CDMX activó una alerta amber por la desaparición de Alison, de 15 años.

“Que venga la Fiscalía y que me muestre las cámaras de todo el barrio, quiero saber en dónde está mi hija, es lo que yo quiero saber”, declaró.

Su vecina Malinalli Acosta comentó en entrevista para este diario que los videos captados por las cámaras de C5 muestran el momento cuando un hombre se lleva a la joven.

“Se ve que se la llevan (a la joven) por eso él pide que le muestren las cámaras para ver dónde está porque la última que llega es aquí por Torres Quintero ahí desaparece la niña”, mencionó.

En este sentido, Gerardo advirtió que en caso de que la Fiscalía no le dé una pronta respuesta seguirá con el bloqueo en la zona.

“Hasta que ellos me entreguen a mi hija y que agarren a la persona que la tiene no pararé, si me duele como la vi. Yo como le dije a la Fiscalía si no la encuentran ustedes y yo tampoco la encuentre será peor”, expresó.

Malinalli agregó que tanto ella como sus vecinos están hartos de la delincuencia e inseguridad que se vive en la CDMX.

“Ya estamos hartos de tanta delincuencia y tanto secuestro que se está viendo en la capital, solo queremos ver las cámaras del C5 para saber a dónde se la llevaron, porque hay un punto donde ella llega pero ya de ahí ya no tenemos acceso a nada por eso nos estamos manifestando y también apoyando a nuestro vecino.

Agrego que “la Fiscalía no quiere hacer nada y no queremos que sea demasiado tarde porque si ya le mandaron el video de que está mal la niña imagínate como la van a encontrar”.