‘Sin movimiento’: Usuarios de Líneas 3, 7 y 9 del Metro esperan hasta 20 minutos para abordar

Las lluvias, debido al paso del frente frío número 10, sorprendieron a la Ciudad de México, por lo que este jueves 21 de noviembre amanece nublado y con bajas temperaturas. Si viajas en auto, consulta el Hoy No Circula.

Si te mueves en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, debes tomar precauciones si usas las líneas 3, 7 y 9, ya que los usuarios reportan entre 15 y 20 minutos de espera para abordar un tren.

En redes sociales oficiales, el Metro reporta afluencia alta en las líneas 1, 2, 5, 6, 7 y 12, donde el tiempo de espera para abordar un tren es de 5 minutos.

En tanto, hay afluencia máxima en las líneas 3 (que será renovada próximamente), 8, 9, A y B. El tiempo de espera promedio para abordar un tren es de 6 minutos.

Hay una línea del Metro que se reportan como ‘despejadas’. Esta es la 4, donde el tiempo de espera para abordar al transporte es de 5 minutos.

Afluencia del Metro Línea 9.

Usuarios en redes sociales también reportan deficiencias del Sistema de Transporte Colectivo Metro. ‘’La línea 3 del metro, estación indios verdes, llego el metro hace más de 15 min, no abre las puertas, no hay señal que ese metro no dará servicio. ¿Qué está pasando? No dan información el personal’', escribió el usuario Raúl SanRa.

Se suman quejas sobre la Línea 3 del Metro, que va de Universidad a Indios Verdes. ‘’Línea 3 dirección Universidad parada desde hace 15 minutos’'.

‘‘Saben qué pasa en la línea 3, estamos parados desde hace 10 min, antes de llegar a copilco.’’, reporta otro usuario.

Otras líneas del Metro que presentan inconvenientes esta mañana son la 7 y la 9, reportan usuarios. ‘’20 minutos parados en centro médico dirección pantitlan? Un viaje de 30 minutos se convierte en uno de 1hora’'.

‘’Apenas llegando a panteones dirección tacubaya, sin movimiento alguno. Me pueden decir que esta sucediendo, muchos solo queremos llegar a tacubaya, no estamos pidiendo una cosa del otro mundo. Por favor personal del metro agilicen la movilización’'.

Recientemente en el Metro han ocurrido una serie de hechos violentos. Uno de ellos ocurrió cuando una persona agredió con cuchillo a 4 usuarios en Tacubaya.