Víctima narra cómo un hombre lo apuñaló en Metro Tacubaya: ‘Caí inconsciente y me pateó’

“Aún sigo adolorido e inflamado por las agresiones”, explicó Plácido Martín, quien fue apuñalado este martes 19 de noviembre adentro de la estación Tacubaya, cuando se dirigía a la dirección Observatorio.

Según su testimonio, Plácido se percató de la agresión cuando un grupo de personas iniciaron una pelea en medio del anden de la estación Tacubaya, que pertenece a la línea naranja o 7 del Metro de la Ciudad de México:

“Eran como las 12:10 del mediodía. En medio del anden, empezó el grito de las mujeres y a correr, yo pensé que se estaban peleando por los empujones, pero no”, explicó en entrevista con Azucena Uresti.

Después de escuchar los gritos, Plácido detalló que vio a un hombre apuñalar a tres personas y después dirigirse a donde él se encontraba; sin embargo, decidió no moverse de su lugar porque pensó que era una pelea entre los heridos y el agresor.

“Ahí agredió como a tres personas, pero después como corrieron unas personas hacia donde yo estaba, venía con el arma en la mano el muchacho, de aproximadamente 25 a 30 años. Yo no hice mucho caso en moverme, dije, es un pleito entre ellos”, señaló.

No obstante, cuando volteó para ubicar al hombre que portaba un cuchillo, “me tocó la persona por la espalda, pegó un brinco y ahí es cuando me atacó”, añadió.

El golpe provocó que Plácido Martín se desvaneciera en el suelo, donde el sujeto comenzó a patearlo: “Caí inconsciente y luego abajo (en el piso) me dio unas patadas que me inflamaron el ojo de lado izquierdo, cuando me vio en el suelo ya se retiró”.

De acuerdo con la víctima, durante la agresión no se encontraba ningún elemento de seguridad, por ello, fueron los propios heridos que salieron de la estación para solicitar ayuda a una patrulla que estaba estacionada afuera de las instalaciones del Metro Tacubaya:

“No había nadie, uno que fue agredido corrió a la salida de la estación a avisarle a la patrulla que estaba en la entrada e hizo el favor de llamar a Protección Civil”, dijo.

Después de las 22 horas de este martes, Plácido fue dado de alta del hospital, luego de recibir dos puñaladas arriba de la nuca.

El agresor, de 26 años, fue atendido por paramédicos del ERUM, quienes diagnosticaron que el hombre estaba intoxicado por “sustancias desconocidas” y tenía una herida en la cabeza. Fue atendido por los paramédicos en el lugar y fue detenido.