Línea 3 del Metro de CDMX con ‘pésimo servicio’: Los trenes tardan en pasar hasta 20 minutos

La Ciudad de México amanece con los preparativos para Día de Muertos. Si este miércoles viajas en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, debes tomar precauciones en las líneas 3 y 5, ya que los usuarios reportan entre 15 y 20 minutos de espera para abordar un tren.

En redes sociales oficiales, el Metro reporta afluencia alta en las líneas 1, 4 y 6, donde el tiempo de espera para abordar un tren es de 6 minutos.

En tanto, hay afluencia máxima en las líneas 2, 3, 5, 7, 8, 9, A, B, y 12. El tiempo de espera promedio para abordar un tren es de 8 minutos.

‘’El tren sin avanzar en la estación Tlatelolco, dirección indios verdes’', reportó un usuario a través de a red social ‘X’.

Otra usuaria más reportó ‘’Así las cosas en indios verdes dirección universidad, demasiada gente, pésimo servicio como siempre’', a lo que el Metro de CDMX en la red social ‘X’ respondió ‘’Buen día. Se presenta afluencia en la Línea 3, se envían unidades vacías a las estaciones con mayor demanda. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar’'.

Conoce el avance de los trenes de la Red y planea tu viaje. Anticipa tu salida. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/Yp6XhDtToJ — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 30, 2024

Agregó que se realizó el retiro de un tren para revisión en la Línea 3. Un usuario del Sistema de Transporte Colectivo también reportó ‘’Qué sucede con la L5 dirección Politécnico?? En cada estación va haciendo sitio de 6 min aprox... ¡Necesitamos llegar a nuestros destinos!!!’'.

Se suma los comentarios ‘’8 minutos en L3 es una mentira atroz, se están tardando al rededor de 20 minutos’' y ‘’Línea 3 muy muy muy lenta, se detiene en cada estación, no son 8 minutos de espera’'.

También se escribió el comentario ‘’No conformes con hacer su desmadre en la línea A ahora ya no hacen paradas?, no hizo parada en canal de San Juan’', a lo que el Metro CDMX no ha respondido.