Metro de CDMX amanece con retrasos de 20 minutos: ¿Por qué la Línea 3 está ‘a reventar’ este miércoles?

¡Toma precauciones! Este miércoles 21 de agosto pasajeros del Metro CDMX reportaron retrasos en distintas líneas, por lo que te recomendamos verificar el estatus de las líneas antes de viajar para evitar contratiempos en tu recorrido.

Los usuarios denunciaron retrasos en la línea 3 con dirección a Indios Verdes, esto debido a la falta de trenes en dicha línea generando retrasos de hasta 20 minutos.

“Algo pasó en la línea 3 porque llevamos más de 20 minutos y ningún tren pasa”, comentó una usuaria en X, antes Twitter.

A través de su cuenta de ‘X’, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que se agiliza la circulación de los trenes en Línea 3, después de realizar una revisión en la zona de vías, por lo que exhortó a los usuarios permitir el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar.

Los pasajeros aseguran que debido a estos retrasos ya hay estaciones saturadas como Guerrero e Indios Verdes, por lo que piden a las autoridades del Metro CDMX el envío de los trenes vacíos.

“En estación Guerrero de línea 3 avisaron que no saben cuánto tiempo pueda tardar el tren, hay problemas desde Indios Verdes, definitivamente no son 7 minutos de espera, definitivamente no hay servicio”, dijo otro pasajero.

¿Cómo es el avance del Metro CDMX en las demás líneas?

La línea A del Metro también registró retrasos esta mañana de miércoles, específicamente en la estación La Paz, donde usuarios señalan demoras de hasta 12 minutos.

“¿Qué están rescatando otro perro en línea A? Otros 12 minutos en la dosificación de línea en la estación La Paz”, expuso otro usuario.

Por su parte, el Metro CDMX respondió que en algunas terminales o estaciones de correspondencia, así como en horarios de mayor demanda, se implementa el operativo que regula la entrada a los andenes con maniobras de dosificación de usuarios. Esto con el fin de obtener un ingreso ordenado permite agilizar la llegada al andén.

En la línea 5 se reporta una alta afluencia de pasajeros, mientras que los trenes tienen un retraso mayor a los 5 minutos.

“¿Qué pasa en la línea 5? El tiempo estimado de espera es una mentira, llevamos más de 6 minutos esperando”, se quejó otro pasajero.

En la Línea 1 del Metro se observa una alta afluencia de pasajeros y los trenes van haciendo “base” entre cada estación.

De acuerdo con el Metro, las líneas que registran afluencia alta son la 1, 2, 5, 6 y 7 mientras que las líneas que reportan una afluencia de transeúntes máxima son las líneas 3, 8, 9, A, y B, por lo que el tiempo de espera aproximado para abordar es de 6 minutos.