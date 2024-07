Sedema ‘baja de la rueda de la fortuna’ a Six Flags: Pide nueva propuesta para instalar Roller Coaster

Six Flags busca construir una nueva atracción, lo que implicaría la tala de 150 árboles. (Cuartoscuro)

¡No tan rápido, Six Flags! Ante la iniciativa de un proyecto para la construcción de una nueva atracción llamada Roller Coaster, que significaría la tal de al menos 150 árboles en Tlalpan, la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México puso un alto, y dijo que esto no será posible a menos que el parque de diversiones libre una serie de procesos.

El Roller Coaster de Six Flags será una de las atracciones más importantes del parque, al grado de que se pretende eliminar el juego conocido como ‘Aquaman’ y trasladarlo a otro de sus parques; sin embargo, no podrá llevarse su construcción, y por consiguiente la tala de árboles, si la Sedema no entrega el permiso correspondiente.

A través de un comunicado, la dependencia de medio ambiente de la Ciudad de México insistió en que no se ha dado ningún permiso a Six Flags para la construcción del nuevo juego mecánico.

También aclaró que el proyecto no está catalogado como una “gran construcción”; sin embargo, la magnitud de la intervención del arbolado planteado por el parque de diversiones amerita una consulta vecinal, en la que se le informe a la ciudadanía que vive en zonas aledañas al parque el impacto ambiental que significaría la deforestación para el Roller Coaster.

Al momento Six Flags únicamente propone compensar el arbolado intervenido en el Bosque de Tlalpan; sin embargo, el parque depende de lo que digan los vecinos de Tlalpan, quienes han mostrado una postura negativa, o al menos eso es lo que dijo la alcaldesa Alfa González Magallanes, quien dijo que son conscientes del daño ambiental de la mancha urbana, además de que no se había consultado a la ciudadanía si estaban de acuerdo con el proyecto.

La Sedema le dijo a Six Flags en la última reunión que presentara una propuesta alternativa para la instalación del Roller Coaster donde no se talen los árboles, como podría ser uno de sus estacionamientos.

Por el momento, Six Flags propone instalar la atracción en la zona sureste de sus instalaciones, y a lo largo de un proceso de 10 meses de labores se lograría implementar el juego mecánico en una zona actualmente habitada por árboles y donde está la instalación del juego ‘Aquaman’.