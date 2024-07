Six flags dice que ‘no derribará un solo árbol’ para nuevo juego: ¿Qué pasará con su Roller Coaster?

Six Flags dijo que tiene una nueva ubicación para la instalación de su atracción Roller Coaster. (Cuartoscuro)

Six Flags informó que encontró una solución a la polémica en torno a la tala de 150 árboles para la construcción de su nueva atracción, llamada Roller Coaster.

A través de un comunicado este martes 16 de julio, Six Flags informó que no se talará ni un solo árbol para la instalación del juego mecánico, ya que ha “encontrado una solución que responde a la petición de las autoridades y al sentir de los vecinos, siempre en pro del medio ambiente”.

La respuesta de Six Flags atiende la petición de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema), quien en la última reunión que sostuvo con el parque de diversiones solicitó una propuesta alternativa, que incluso signifique la ocupación de zonas que actualmente son estacionamiento para la instalación de la nueva atracción.

Six Flags tenía contemplado instalar el Roller Coaster en la zona sureste de sus instalaciones, en un proyecto con el que se reemplazaría el juego mecánico conocido como ‘Aquaman’.

Si bien no se trataba de una construcción mayor, la Sedema dijo que en caso de que Six Flags insistiera con la tala de árboles y posterior compensación en el área natural protegida del Bosque de Tlalpan, se tendría que resolver el caso con una consulta vecinal; sin embargo, con este movimiento el parque de diversiones evitará ese procedimiento, a la espera de que la nueva ubicación del Roller Coaster no represente ningún nuevo impacto ambiental.

Con el Roller Coaster, Six Flags celebrará sus 25 años en México, y el proceso de construcción y pruebas será de 10 meses.

Se espera que en los próximos días la Secretaría de Medio Ambiente dé el visto bueno para la instalación de la nueva atracción, aunque aún se desconoce en qué parte del parque será.

Respecto a la atracción llamada ‘Aquaman’, Six Flags dijo que esta será removida y se instalará en otro de sus parques en el futuro.