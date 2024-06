Polémica golpea a CU: ¿Qué sabemos de la estudiante drogada con ketamina?

La cafetería ‘La Cova’ fue suspendida por la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México. El negocio está ubicado camino a Ciudad Universitaria.

La causa de esta clausura fue que la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria fue informado de que una mujer fue drogada ahí.

En redes sociales comenzó a circular la historia y demanda de una mujer llamada Susan Allendyn quien narró que el viernes 31 de mayo compró un frappe en la cafetería ‘La Cova’.

Detalló que ya era cliente de ese lugar, pero que ese día la persona le vendió a menor precio su bebida. Agregó que este le insistió en que se lo tomará ahí, en el local.

Ella no se quedó porque llevaba prisa, pero la persona le seguía preguntando sobre sus horarios. ‘’Luego de irme, comencé a marearme y al llegar a la Facultad de Psicología perdí la fuerza en mis manos. Todo se me caía y me daba vueltas’', explicó.

Siguió tomando la bebida y durante sus clases se puso peor. Se le durmió la mitad del cuerpo y no podía bien. Tras ser llevada el médico, los análisis revelaron que el frappe tenía ketamina de uso veterinario.

¿Qué es la ketamina para uso veterinario?

Según Richmond Vet, la ketamina para uso veterinario es un anestésico disociativo, que en dosis pequeñas es de acción rápida.

Existe la solución inyectable para uso en grandes y pequeños animales. Detalla que, por ejemplo, cuando se administra en gatos, la sustancia alcanza su pico máximo a los 10 minutos aproximadamente.

‘’La ketamina se distribuye rápidamente en todos los tejidos corporales, logrando altas concentraciones en el cerebro, hígado, pulmón y tejido adiposo’', detalla el sitio web.

Al ser usado en perros, gatos y otros animales, la sustancia es desechada de su cuerpo a través de la orina. Los efectos en los seres vivos son analgesia profunda, presencia de reflejos laríngeos y faríngeos, estimulación cardiovascular moderada y depresión respiratoria.