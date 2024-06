El ganador de las elecciones es... El Hoy No Circula: Así aplica este lunes 3 de junio en CDMX y Edomex

El Hoy No Circula aplica con normalidad este 3 de junio en la CDMX y Edomex. (Foto: Victoria Valtierra/Cuartoscuro)

Aunque la calidad del aire fue mala, este domingo 2 de junio, al alcanzar la 113 ppb por ozono en la estación pedregal, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no activó contingencia ambienta, por lo que el Hoy No Circula aplicará con normalidad.

Tras una animada jornada electoral para elegir al sucesor o sucesora del presidente Andrés Manuel López Obrador, las autoridades del medio ambiente confirmaron que los autos con engomado color amarillo, terminación de placas 5 y 6 y holograma de verificación 1 y 2 no podrán salir de casa este lunes 3 de junio de 2024.

El programa aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en todos los municipios del Estado de México a partir de las 5:00 y hasta las 22:00 horas de este lunes.

Hoy No Circula Este lunes no circulan los vehículos con engomado amarillo. (Especial)

¿Qué autos SÍ circulan este lunes 3 de junio de 2024?

Los siguientes vehículos se salvan del Hoy No Circula y podrán salir de casa este 3 de junio: