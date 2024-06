¿Huele a Contingencia Ambiental? Hay mala calidad del aire en CDMX y Edomex hoy

Junio podría empezar con el pie izquierdo, al menos en la Ciudad de México y el Estado de México. Y es que este sábado, primer día del mes, a las 14:00 horas, se reporta mala calidad del aire en la estación de monitoreo Ajusco Medio, donde hay 109 ppb de ozono.

Además, hay partículas contaminantes PM2.5 y el nivel de riesgo es alto para salud de las personas. Las autoridades medioambientales no han alertado sobre una Contingencia Ambiental Fase 1.

Otras estaciones de monitoreo que reportan mala calidad del aire son Gustavo A. Madero y Pedregal. A las 14:27 horas, según el mapeo de las autoridades, hay varios puntos donde hay buenas condiciones ambientales.

La mayoría de las estaciones de monitoreo reportan calidad del aire aceptable. Son puntos amarillos en el mapa de la CDMX.

Las zonas son Iztacalco, Merced, Hospital General de México, Miguel Hidalgo, Cuajimalpa, La Presa, Atizapán y Tlalnepantla.

Mala calidad del aire en CDMX y Edomex.

¿Habrá Hoy no Circula para el domingo 2 de junio?

De activarse la Contingencia Ambiental, las y los automovilistas no tendrán de que preocuparse, ya que el sábado 1 de junio, por la mañana, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), informó que el 2 de junio no habrá restricción a la circulación de los vehículos en la CDMX.

¿La razón? El domingo 2 de junio se realizan elecciones en CDMX y el resto del país, por lo que la CAMe explicó que su decisión tiene el objetivo de que las personas acudan a votar sin contratiempos.

La CAMe explicó que para el domingo 1 y 2 de junio, se podrían presentar condiciones adversas que favorecen la formación y acumulación de ozono. Agregó que existe la probabilidad de alcanzar concentraciones elevadas de este contaminante.

Apenas el viernes 31 de mayo la Zona Metropolitana del Valle de México se liberó de la Contingencia Ambiental Fase 1, por lo que el Hoy No Circula sabatino operó con normalidad.