¿Se aproxima el miércoles de Doble Hoy No Circula? CDMX y Edomex, a ‘nadita’ de la contingencia

La CAMe no activó la fase 1 de contingencia ambiental el lunes 6 de mayo a pesar de que se registraron más de 150 puntos de partículas contaminantes.

Además de provocar temperaturas superiores a 45 grados, la segunda ola de calor en México ‘hace de las suyas’ con la contaminación. La CDMX y el Estado de México están cerca de activar la contingencia ambiental la tarde de este martes 7 de mayo debido a la mala calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

El reporte de las 15:00 horas menciona que la calidad del aire es “muy mala”, de acuerdo con los registros de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

De acuerdo con la información más reciente, el índice de contaminación se ubica en 147 puntos, tres abajo del límite para activar la Fase 1 del plan de contingencia ambiental y de que se ponga en marcha el programa Doble Hoy No Circula en CDMX y el Estado de México.

¿Qué zona de la CDMX registra niveles más alto de contaminación?

El incendio se registró en los alrededores del parque de diversiones Six Flags. (Tomada de X)

La CAMe indica que la zona más afectada por la contaminación es el sur de la Ciudad de México. La estación de monitoreo ubicada en la UAM Xochimilco registra 147 puntos. Otra de las zonas más afectadas es la alcaldía Gustavo A. Madero.

Hasta las 15:00 horas de este martes 7 de mayo, la CAMe no ha informado si se activará el Doble Hoy No Circula en CDMX y Edomex para este miércoles 8 de mayo.

El lunes 6 de mayo, ambas entidades se ‘salvaron’ de restricciones más severas a la circulación vehicular, luego de que el monitoreo de la calidad del aire alcanzó los 151 puntos. La decisión de no activar la Fase 1 de la contingencia ambiental se debió a que el viento sopló más fuerte en la Zona Metropolitana del Valle de México, provocando la dispersión de los contaminantes.

Así va la calidad del aire en CDMX y Edomex

Solo dos estaciones de monitoreo de la calidad del aire registran niveles “muy altos” de contaminación, mientras que 14 estaciones reportan niveles “altos”, es decir, malos, en la calidad del aire.

El reporte de las 15:00 horas de este martes indica que la única estación de monitoreo con buena calidad es la de la alcaldía Iztacalco.

Las estaciones ubicadas en el Estado de México se encuentran en amarillo, lo que indica que los niveles de contaminación son inferiores en comparación con los que se registran esta tarde en 15 de las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

El Financiero actualizará hora por hora el reporte sobre la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México. Además, te informaremos de inmediato en caso de que la CAMe decida activar el Doble Hoy No Circula para este miércoles 8 de mayo.