‘Santos’ vientos: Así aplica el Hoy No Circula este martes 7 de mayo en la CDMX y Edomex

El lunes, la Zona Metropoliana del Valle de México alcanzó una concentración de contaminantes de 156 partes por billón (ppb) sin embargo, debido a la presencia de viento, las autoridades decidieron no activar la contingencia ambiental, pues las particulas bajaron “rápidamente”.

Por ello, los automóviles con engomado rosa, terminación de placas 7 y 8, no pueden salir de casa, pues deberán cumplir con el programa Hoy No Circula, que aplica con normalidad para las 16 alcaldías de la Ciudad de México y los municipios del Estado de México, este martes 7 de mayo.

Los vehículos que no podrán salir son aquellos con las placas mencionadas que tengan holograma de verificación 1 y 2.

Hoy No Circula. Este martes no circulan los vehículos con engomado color rosa. (Especial)

Acerca de la posibilidad de que haya un doble Hoy No Circula en este 6 de mayo, hasta el momento no está considerado, ya que la calidad del aire no descendió los índices de contaminación para activar dicha restricción, y será la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) la que determine, en su caso, dicha medida.

¿Qué autos sí circulan este martes 6 de mayo?