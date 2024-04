Frena la 'nave': Hoy No Circula para este viernes 12 de abril en la CDMX y Edomex.

Así queda el Hoy No Circula para este viernes 12 de abril. (Foto: Cuartoscuro)

Toma tus precauciones, pues los automóviles con engomado color azul, terminación de placas 9 y 0 y holograma 1 y 2 deberán quedarse guardados en casa, este viernes 12 de abril, debido al programa Hoy No Circula, que aplica en todos los municipios del Estado de México, así como en las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

¿Habrá doble Hoy No Circula este viernes por contingencia?

Si te preguntas si habrá doble Hoy No circula para este viernes la respuesta es no. Pese a que la calidad del aire fue mala durante el jueves 27 de marzo, la Comisión Ambiental de la Megalópolis no declaró contingencia ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Recuerda que este programa solo se implementa si hay contingencia ambiental con el fin de reducir las partículas de ozono.

¿Qué autos sí circulan este viernes 12 de abril?