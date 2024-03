¿Por qué le cayó cemento encima a un tren de la Línea 12 del Metro?

Cosas que solo pasan en el Metro de la Ciudad de México... Usuarios de la Línea 12 reportaron este 14 de marzo que un convoy se vio cubierto de cemento cuando circulaba entre las estaciones Eje Central y Parque de los Venados.

“Al rato no vayan a decir que no se les advirtió o no se les avisó”, publicó la cuenta @viral_metro en un video en el que se va a la gente abordo de los vagones afectados.

¿Por qué le cayó cemento a los vagones de la Línea 12?

Guillermo Calderón, director del Metro, explicó que el accidente fue provocado por obras relacionadas con la construcción de departamentos.

“Me encuentro al exterior de la interestación Eje Central y Parque de los Venados de Línea 12, en donde una empresa que realiza obras para la construcción de departamentos perforó el túnel y provocó una filtración. Seguimos informando”, comunicó en su cuenta de X (antes Twitter).

Calderón agregó que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) clausuró la obra en cuestión mientras se desarrollan las investigaciones.

El directivo agregó que el servicio de la Línea 12 no se vio interrumpido y que “la circulación y el paso de los trenes” es seguro.