Palacio Nacional, con vallas metálicas por ‘Marcha por la Democracia’ del 18 de febrero

Palacio Nacional ha amanecido este viernes con vallas a lo largo de toda la edificación, para resguardar este inmueble previo a una manifestación que se espera para este domingo 18 de febrero.

Se trata de una marcha convocada por organizaciones civiles, bajo el lema “Ciudadanos en Defensa del Voto Libre”.

Este movimiento ha surgido como respuesta a las preocupaciones por las elecciones del próximo 2 de junio, así como por los procesos democráticos en el país.

La organización civil Unidos ha destacado el temor a que el Gobierno interfiera en las elecciones y dañe el voto libre de la ciudadanía.

Se espera que diferentes organizaciones civiles marchen en al menos 108 ciudades del país, de acuerdo con Alejo Sánchez Cano, columnista de El Financiero.

¿De de qué trata la ‘Marcha por Nuestra Democracia’?

La ‘Marcha por Nuestra Democracia’, que forma parte de la llamada ‘Marea Rosa’, ha convocado a esta nueva manifestación para el 18 de febrero, en defensa del voto libre.

En sus motivos para salir a marchar, la organización Unidos ha destacado su inconformidad con la propaganda, el condicionamiento al voto a cambio de programas sociales y el uso de dinero público para financiar candidaturas.

También piden que el presidente de la República, en este caso Andrés Manuel López Obrador (aunque no se menciona su nombre en el panfleto) permita la votación y no se meta en la elección presidencial. “No más propaganda. No al abuso de los programas sociales”.

Además, la organización destaca que las elecciones deben ser “blindadas” ante la amenaza del crimen organizado.

¿Cuándo y dónde será la marcha de la Marea Rosa?

La protesta se llevará a cabo el domingo 18 de febrero y la cita es en el Zócalo de la Ciudad de México, lugar donde también se encuentra Palacio Nacional. Y será a las 10:00 horas.

Si bien se convoca en el Zócalo, también se llama a que la ciudadanía salga a las plazas principales de todo el país ese día.

Estas son nuestras razones para marchar en defensa del #VotoLibre y con la claridad de que #NuestraDemocraciaNoSeToca



Somos #MareaRosa y #SeguimosEnMarcha



🗓️ 18 de febrero

⏰ 10:00 am

📍En el Zócalo de la CDMX

🌎 Y las principales plazas del país. pic.twitter.com/lASlDy1for — Unidos para mejorar (@redesunidosmx) February 12, 2024

Entre las organizaciones que convocaron a la marcha por la democracia también se encuentran el Frente Cívico Nacional, Sociedad Civil Organizada, Poder Ciudadano, Sí por México y Une México.

Lorenzo Córdova, ex consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), ha dicho que esta protesta ha surgido en respuesta a intentos anteriores de desmantelar al INE, luego de que el año pasado, López Obrador lanzara reformas electorales. Se espera que sea el único orador durante la ‘Marcha por Nuestra Democracia’.

En noviembre de 2022, José Woldenberg, expresidente fundador del IFE, fue el encargado de dar un discurso durante la primera manifestación, misma que terminó en el Monumento a la Revolución.

Meses después, en febrero de 2023, los oradores fueron el ministro en retiro José Ramón Cossío y la periodista Beatriz Pagés.