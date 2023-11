Diciembre me gustó...¿pa’ congelarme?: Pronostican temperaturas mínimas para la CDMX

El frío en diciembre se espera que llegue ‘fuerte’ a la Ciudad de México, derivado de un posible incremento en el número de frentes fríos en el país, de acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos (SGIRPC) y Protección Civil del gobierno capitalino.

Este domingo, la SGIRPC informó que mientras el año pasado fueron contabilizados 52 frentes fríos, los datos de Conagua para esta temporada calculan 56 fenómenos meteorológicos de este tipo, principalmente en el periodo de diciembre de 2023 a marzo de 2024.

En cuanto a las temperaturas mínimas para la CDMX durante diciembre, la titular de la SGIRPC, Myriam Urzúa Venegas, indicó que se espera oscilen entre los 4 y 8 grados celsius durante los amaneceres, ligeramente mayor a la media histórica que ha sido de 6 a 8 grados.

Al respecto, la dependencia capitalina pidió a los ciudadanos mantener los cuidados extremos por las bajas temperaturas decembrinas, a fin de evitar las enfermedades respiratorias típicas de la temporada.

Entre las medidas se encuentran: utilizar ropa adecuada para el frío, evitar la entrada de aire frío a las vías respiratorias, comer frutas y verduras ricas en vitaminas A y C, procurar respirar por la nariz y no por la boca, no exponerse a cambios bruscos de temperaturas.

Asimismo, se pide a los capitalinos tomar líquidos calientes para mantener la temperatura corporal, y cubrirse con tapabocas o bufandas en caso de realizar ejercicio u otras actividades al aire libre.

La SGIRPC recomendó a la población mantenerse informado a través de las redes sociales oficiales, de las alertas y avisos de tiempo severo que se difunden.

Apoyos a poblaciones vulnerables

En tanto, Rigoberto Salgado, secretario de Inclusión y Bienestar, detalló las acciones que se han llevado a cabo para apoyar a población en situación vulnerable durante los días con bajas temperaturas entre el 1 y 21 de noviembre.

Han sido entregadas 2,100 cobijas, 2,100 kits de ropa de invierno y 72,340 cenas calientes, principalmente en el centro de la ciudad, donde hay más población en situación de calle, así como en las zonas altas de las alcaldías Magdalena Contreras, Tlalpan, Tláhuac, Milpa Alta, Xochimilco, Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón y Cuajimalpa.