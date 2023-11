Metro de CDMX avanza rápido y con poca gente este viernes: Solo presenta retrasos en 3 líneas

El Metro de la Ciudad de México inició este viernes con menos quejas que en el resto de la semana. Esta vez solo 3 líneas presentan retrasos y parece ser que hay poca afluencia en la mayoría.

En la Línea B, los trenes tardan 10 minutos para avanzar entre estaciones, provocando retrasos en el trayecto de personas usuarias.

En la Línea 1 el servicio no ha mejorado. De acuerdo con un internauta, los trenes tardan más de 15 minutos en llegar a la estación de San Lázaro. Otro usuario aseguró que a las 4:45 horas no pudo tomar el servicio hacia Pantitlán, ya que no funcionaba el tren por supuestas fallas relacionadas con la caja negra.

El servicio es asqueroso en la línea 1 más de 15 minutos esperando un anden en San Lázaro — Joss (@Joss00383538) November 3, 2023

Personas usuarias desmienten al Metro y aseguran que la Línea 3 tarda más de los cinco minutos que marca.

También hay quejas esta mañana sobre el funcionamiento de los ventiladores. De acuerdo con un usuario, este viernes que hay poca gente sí están encendidos, mientras que en los días con mayor afluencia, en los que precisamente hace más calor, el Metro decide dejarlos apagados.

Me cae que están al revés!!! Hoy viernes 3 de noviembre, poca gente y los ventiladores a todo lo que dan!! Ah pero no fuera un puente vacacional, donde esté hasta la madre de gente y los ventiladores apagados!! 😡😡 pic.twitter.com/kNsucCchJE — Carlos Flota (@CarlosFlota88) November 3, 2023

En el caso de las líneas 2 y 9, una usuaria aseguró que avanzan rápido. Generalmente, la segunda presenta problemas con el ingreso de personas en la estación Pantitlán debido a la estrategia de dosificación pero este viernes no hay comentarios al respecto.

Pues la Línea 2 y 9 van a toda madre 🥰😮‍💨 bien a gusto y rápidas (creo el problema en el metro también somos nosotros que ya somos un chingo) 😕🙃 — 444☄️✨ (@YeyeReyes14) November 3, 2023

Línea 1 del Metro: ¿Cuándo cierra el tramo Observatorio-Balderas?

El Gobierno de la Ciudad de México dio a conocer las fechas en las que cerrará el siguiente tramo de la Línea 1 del Metro para las labores de remodelación, esto luego de haber inaugurado el tramo de Pantitlán a Isabel la Católica el pasado 29 de octubre.

En conferencia de prensa de este miércoles 1 de noviembre, Martí Batres dijo que aún habrán días en este mes en las que operen las estaciones de la Línea 1 del Metro que no han cerrado entre Balderas y Observatorio; sin embargo, será a partir del jueves 9 de noviembre que cierre el tramo de Observatorio a Salto del Agua.

Si bien las estación Salto del Agua cerró desde julio del año pasado, no será abierta debido a que, de acuerdo con Martí Batres, aún falta completar una serie de trabajos en las vías con dirección a Pantitlán, además de que el nuevo tramo de vías tiene un sistema diferente al que actualmente funciona en el tramo viejo, lo que hace imposible el funcionamiento de los trenes en ambos sistemas. Otro aspecto importante es que Salto del Agua es uno de los puntos de entrada de maquinaria y materiales para las labores de remodelación.

Con ello, el miércoles 8 de noviembre es el último día en el que operará el tramo de Observatorio a Balderas para posteriormente cerrar y comenzar con las labores de modernización de la Línea 1. Dichas labores se espera que terminen antes de que acabe el sexenio, es decir, es posible que en un lapso menor a un año los capitalinos puedan volver a usar la Línea 1 del Metro completa, desde Pantitlán hasta Observatorio.