Fernández Noroña declina participar por candidatura de CDMX; ‘hay dados cargados’, acusa

Noroña Gerardo Fernández Noroña no participará en el proceso hacia la candidatura de Morena para la CDMX. (Graciela López Herrera)

Gerardo Fernández Noroña, coordinador de vocerías de Claudia Sheinbaum, denunció que “hay dados cargados” en el proceso interno de Morena y la 4T para elegir a la candidatura para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, y decidió no registrarse para participar.

Luego de que sorpresivamente anunció que en un mensaje por redes sociales daría a conocer el medio día de este lunes si se registraba o no, al fin al informó que “no hay condiciones para participar”.

Criticó que “en el primer filtro los consejos estatales van a escoger sólo a cuatro aspirantes para las encuestas, dos hombres y dos mujeres, y ahí puede haber cosas incorrectas y sería el colmo que me inscribiera y ni siquiera pasara a la encuesta final”.

“No voy a ir a una aventura, no voy a ir a que me maltraten, no voy a ir a después decir lo que estoy diciendo y hacer un desfiguro como el compañero Marcelo Ebrard”, dijo.

Dijo que hay dos personas que lo representan “a cabalidad”, en el proceso capitalino, que son Clara Brugada y Hugo López-Gatell.

Se quejó también de que, a pesar de haber quedado en tercer lugar en la competencia interna “me regatean, porque no estoy afiliado a Morena, aunque soy del movimiento”; y a pesar de que “Ricardo Monreal quedó en sexto lugar tiene un lugar”.

Informó que volverá a su curul a la Cámara de Diputados y que continuará acompañando a Claudia Sheinbaum en las vocerías.

Clara Brugada se registra a la CDMX

La primera persona en registrarse este lunes para buscar la coordinación de la continuación de la Transformación en la CDMX fue Clara Brugada, quien estuvo al frente de la Alcaldía Iztapalapa, y quien aseguró que va a ganar para defender el proyecto.

“Quiero continuar defendiendo esta Ciudad y el proyecto que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador y la doctora Claudia Sheinbaum”, sostuvo frente a medios de comunicación.