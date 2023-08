Ariadna Fernanda: Fiscal de Morelos obstaculizó así la investigación de feminicidio, según Fiscalía CDMX

Ulises 'N' afirmó que no se encontraron huellas de violencia en el cuerpo de Ariadna Fernanda, por lo que negó cualquier indicio de feminicidio. (Cuartoscuro).

La tarde del viernes 4 de agosto, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó sobre la detención de Uriel ‘N’, ahora exfiscal de Morelos, señalado por su probable participación en Delitos Cometidos contra la Procuración y Administración de Justicia.

La aprehensión ocurrió con apoyo de agentes de la Policía de Investigación, en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar).

El fiscal se entregó de forma voluntaria debido a que elementos de la fiscalía mostraron una orden de aprehensión en su contra.

La Semar y agentes de la Fiscalía General de la República realizaron un operativo desde temprana hora en la casa del fiscal general del estado, Uriel Carmona Gándara, que está ubicado en la avenida Copalhuacan de la colonia Quintas Martha.

¿De qué se le acusa al exfiscal Uriel ‘N’?

En un mensaje a medios, ofrecido por la Fiscalía de la CDMX, se informó sobre varios detalles del caso del exfiscal de Morelos.

Se especificó que a Uriel ‘N’ se le acusa de retardo de la justicia, en el caso de la investigación por el feminicidio de la joven Ariadna Fernanda, cuyo cuerpo fue localizado en esa entidad, a finales del 2022.

De acuerdo con la indagatoria, Uriel “N”, en su calidad de Fiscal General de Justicia de aquella entidad, posiblemente realizó una serie de manifestaciones públicas en forma falsa y maliciosa, que no correspondían a la realidad y tampoco a lo registrado en los actos de investigación de la propia institución estatal.

‘‘El Ministerio Público de la Ciudad de México consideró que Uriel “N” probablemente entorpeció de manera indebida la procuración de justicia, desvió la investigación de los hechos, y sus expresiones se insertan en un panorama de discriminación y violencia de género estructural, que contribuyeron a que se generaran condiciones idóneas para que se produjera y reprodujera la impunidad, así como la falta de acceso a la justicia de una mujer víctima de feminicidio y sus familiares’', se detalló.

El servidor público de Morelos afirmó que no se encontraron huellas de violencia en la víctima, que no existía información para afirmar la posibilidad de que una causa externa haya causado la muerte, que técnicamente la necropsia no era coincidente con un feminicidio, y que la causa de muerte de la joven Ariadna Fernanda fue por una grave intoxicación alcohólica y una consecuente broncoaspiración.