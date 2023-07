‘Susto’ en Six Flags: Usuarios quedan atrapados en la ‘Medusa’; esto sabemos

En Tik Tok se dio a conocer un video de la 'Medusa' de Six Flags detenida en un punto alto con pasajeros a bordo. (sixflags.com.mx)

La ‘Medusa’ de Six Flags se quedó detenida durante minutos mientras operaba con gente, lo que provocó que las autoridades subieran a auxiliar a las personas que estaban atrapadas en una de las partes altas de su recorrido.

Lo que aparentemente fue una falla del juego mecánico ocurrió a plena luz del día, y un video en redes sociales muestra cómo la ‘Medusa’, estando apagada, recibe al menos a cuatro auxiliares mientras los usuarios, aparentemente angustiados, esperan por el apoyo.

Six Flags México informó sobre el video que se difundió desde el jueves 29 de junio en Tik Tok que se trató de la activación de ciertos sistemas de seguridad en el juego, ya que se detectaron “variaciones eléctricas”.

“Nuestros juegos mecánicos están equipados con un sistema de seguridad de alta tecnología que se activa de manera automática y segura cuando se detecta alguna variación eléctrica. El día jueves 29 de junio de 2023, dichos sistemas de seguridad detectaron variaciones en la Medusa Steel Coaster deteniendo el ciclo en un lugar seguro, por lo que aplicamos nuestros protocolos de seguridad en el juego”, informó el parque de diversiones este domingo 2 de julio.

¿Six Flags cierra sus juegos en caso de lluvia?

En escenarios como las lluvias, Six Flags México apunta que su prioridad son los usuarios, por lo que las precipitaciones, fuertes rachas de viento o tormentas eléctricas, “nos forzarán a cerrar ciertas atracciones por tu seguridad, volviéndolas a abrir tan pronto como podamos garantizar una operación segura. El parque ofrece muchas actividades que son increíblemente divertidas con cualquier clima incluyendo espectáculos en interiores, restaurantes, tiendas y juegos de destreza. No ofrecemos reembolsos por las inclemencias climatológicas”.

La reapertura de las atracciones dependerá de que se cuente con un ambiente adecuado para su operación. Si fuiste en día de lluvia y no pudiste acceder a ciertos juegos, Six Flags avisa que no se ofrecen reembolsos.

La Medusa Steel Coaster es uno de los juegos mecánicos más grandes que hay en Six Flags México. La atracción ubicada en la sede de la capital del país representa una caída de 36 metros desde su punto más alto a una “alta” velocidad.

“Durante más de un kilómetro gozarás del vértigo que causan los giros inesperados y los descensos con grandes aceleraciones, en esta roller coaster híbrida favorita de los amantes de la adrenalina”, describe Six Flags.