Orgullo politécnico: IPN producirá tinta indeleble para elecciones en Guatemala

Con el fin de fortalecer las medidas de seguridad que permitan garantizar los próximos comicios electorales en Guatemala, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) creó una nueva tinta indeleble para este fin.

De acuerdo con Arturo Reyes Sandoval, director general del ‘Poli’, esta nueva tinta indeleble tiene una duración de hasta 12 horas en la piel y el tiempo de secado en la misma es de entre 15 y 20.

Lo anterior fue señalado durante la firma de un convenio entre el IPN y el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala, evento que, según el director de esta casa de estudios “fortalece los lazos de amistad, solidaridad y cooperación, como parte de las acciones de internacionalización que impulsa el Instituto”.

“Seguiremos escribiendo una historia conjunta con la firma del convenio, para la producción de tinta indeleble, cuya importancia es innegable para garantizar a la población que su palabra, expresada en un voto, sea tomada en cuenta”, señaló Reyes Sandoval.

En tanto, Mario Alexander Velázquez Pérez, secretario general del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala, agradeció al IPN por la producción de la tinta indeleble.

Tinta indeleble del IPN, basada en ‘la trampa’

La tinta indeleble que el IPN brindará a Guatemala para la seguridad de sus próximas elecciones, es un diseño del investigador del Politécnico, Filiberto Vázquez Dávila.

El académico ha dado clases por más de 50 años en el Politécnico y basó la investigación para este pigmento en la base de “hacer trampa en la escuela es inaceptable”, lo que proyectó hacia los comicios electorales.

“Procuro que mis alumnos no me hagan trampa, no lo hacen porque me los ajusticio. Hacer trampa es sacar ventaja ilícita”, señaló en entrevista Vázquez Dávila, quien ha recibido reconocimientos como el Premio Nacional de Ciencias y Artes, por su proyecto sobre la tinta indeleble, en 2001.

Sobre este producto en las elecciones en México, el IPN brindará más de 30 mil litros de esta tinta mediante 315 mil aplicadores que llegarán a todo el país, para garantizar que 87.8 millones de mexicanos voten con seguridad en las elecciones de este 2023.