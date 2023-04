Incendio en la Central de Abasto: ¿Funcionará el mercado? Esto dice la alcaldesa

El fuerte incendio en la Central de Abasto, ocurrido la noche de este jueves 6 de abril, no afectará la operación del mercado más grande América Latina.

Así lo dio a conocer Marcela Villegas, directora de la Central de Abasto, quien acudió a la zona del siniestro para supervisar los trabajos para contener el fuego.

“Lo importante es que la Central de Abasto seguirá funcionando para el abasto de las mercancías. Eso es muy importante. En la naves sigue dándose el abasto y desabasto de mercancías y no tenemos ningún problema con eso”; señaló.

¿Habrá alguna afectación a la Pasión de Cristo en Iztapalapa?

La alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, también acudió al lugar del siniestro para supervisar los trabajos y descartó que el incendio en la Central de Abasto afecte la representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa.

“Cómo ven, (el incendio) está al interior de la Central de Abasto, así que no hay ninguna afectación para la representación cultural de la Semana Santa en los ocho barrios de Iztapalapa”, aseguró Brugada.

“Toda la vida de la Central de Abasto va a continuar. Ustedes saben que no duerme, así que va a seguir funcionando mientras tanto estamos atendiendo el incendio”, agregó.

¿Cómo inició el incendio en la Central de Abasto?

La tarde de este jueves el fuego comenzó en una zona conocida como bodega de huacales y tarimas.

El fuego resultó tan intenso que la columna de humo se pudo ver desde diferentes puntos de la Ciudad de México.

“Se generó una situación de mucha propagación, pero lo importante es que no tiene materiales inflamables y eso ayuda a que no haya peligro. Creo que lo más importante es que haya saldo blanco porque no hay ninguna persona herida, porque no tenemos algún problema mayor en la población.

“Ahorita estamos coordinando la llegada de las pipas de agua. Los bomberos están dedicados a mitigar (el incendio en la Central de Abasto) y lo están logrando”, explicó la alcaldesa Clara Brugada.