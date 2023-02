Fábrica de Tesla en México: ¿CDMX se une a la ‘pelea’? Sheinbaum lo aclara

La ‘pelea’ por ser el estado donde Elon Musk decida instalar la primera fábrica de Tesla en México se ha estado intensificando, pues esta semana Veracruz también levantó la mano.

“Estuvimos platicando para hacerles una propuesta formal, que no sea mediática, que sea seria, formal, con datos importantes y respaldada por entes de Gobierno para que esté ahí la oferta”, dijo el gobernador Cuitláhuac García.

Veracruz se une así a la lucha que mantienen Nuevo León (que ya hasta tiene un carril especial para Tesla en uno de los cruces fronterizos), y el bloque de estados morenistas: Hidalgo, Tabasco y Michoacán.

¿La Ciudad de México también se ofrece como candidata para albergar la fábrica de Tesla? Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno, reconoció que la llegada de la automotriz generaría una buena cantidad de empleos.

“(Pero) desde mi punto de vista, primero tiene que verse donde hay agua, electricidad para que estén bien sustentadas y que no quiten agua para consumo humano”, dijo en conferencia de prensa.

Sheinbaum agregó que traer una inversión de ese tamaño a la CDMX tiene que tomar en cuenta la disponibilidad de los recursos naturales en general y si generará bienestar, como “buenos empleos y buenas condiciones de vivienda”.

La declaración es similar a lo dicho por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien opinó que la fábrica no debería instalarse en Nuevo León, una entidad que tuvo una profunda crisis de agua en 2022.

Este viernes, el mandatario se mostró más radical, al declarar que si Musk elige a ese estado para sus instalaciones, no habría permisos por parte del Gobierno federal.

“Si no hay agua, no. No habría posibilidad. Sencillamente, no se entregan permisos para eso. O sea, no es factible”, puntualizó el presidente en su conferencia matutina mientras mostraba un mapa sobre la situación hídrica del país.