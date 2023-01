Derrumbe en la Miguel Hidalgo: ¿Qué empresa estaba a cargo de la obra?

Luego del colapso de material en una obra de introducción de tubería en la avenida Río San Joaquín, en la Alcaldía Miguel Hidalgo, que dejó como saldo un muerto, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que las obras se realizaban por parte de una empresa subcontratada por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX).

Myriam Vilma Urzúa Venegas, titular de la SGIRPC de la Ciudad de México, aseguró que en el sitio se realizaban trabajos en una zanja, para la sustitución de tubería de drenaje.

¿Qué empresa estaba a cargo de la obra?

De acuerdo con las autoridades capitalinas, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México habría subcontratado a la empresa S.I.A.P para realizar la obra.

Se trata de la empresa SIAP, Proyectos, Construcción y Suministro, la cual es especialista, de acuerdo con su página de internet, en las áreas de ingeniería, proyectos y gestión administrativa. “Nuestro propósito fundamental es otorgar atención precisa a las diferentes instancias, tanto públicas como privadas”, señala.

También en su sitio de internet asegura tener “los más altos estándares de calidad”, con un enfoque en la atención personalizada y satisfacción a clientes, con el respaldo de personal calificado, profesional y con amplia experiencia probada en el ramo.

Entre sus principales clientes están: la Alcaldía Venustiano Carranza, DIF de CDMX, la Secretaría de Economía y el Gobierno federal.

El coordinador general del SACMEX, Rafael Bernardo Carmona Paredes, dijo que la empresa privada realizaba trabajos de sustitución de tubería de drenaje de 91 centímetros, a una profundidad de 6 metros, con una máquina excavadora cuando ocurrió el accidente.

Además, señaló que la empresa brindará la atención a los afectados, mientras que la Fiscalía General de la Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) realiza las investigaciones pertinentes para determinar lo ocurrido y deslindar responsabilidades.

Mauricio Tabe dice no tener conocimiento de las obras; SGIRPC lo contradice

El mandatario de la alcaldía Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, aseguró que no estaban enterados de las obras de drenaje que se realizaban en la Avenida Río San Joaquín, luego de presentarse en el lugar del accidente.

“No teníamos conocimiento de estas obras, son obras que realiza el Gobierno de la Ciudad. Teníamos conocimiento del paso, pero no recibimos informes por parte del Sistema de Aguas. No nos comparten la información”, dijo el alcalde. en entrevista con medios de comunicación.

Ante la declaración, la SGIRPC informó que la alcaldía Miguel Hidalgo sí fue notificada sobre las obras de drenaje que se realizaban en la zona.

“Es importante aclarar que, vía oficio, la Alcaldía Miguel Hidalgo tenía conocimiento de los trabajos desarrollados en esa zona”, detalló la dependencia en un comunicado.

¿Cómo sucedió el accidente?

Este jueves, ocurrió el colapso de material en una obra de introducción de tubería, sobre dos personas, uno de los trabajadores fue rescatado con vida y trasladado al Hospital Magdalena de las Salinas para recibir atención médica; y otro falleció.

Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), así como el alcalde Mauricio Tabe.

Por el momento, las obras serán suspendidas hasta que la Fiscalía capitalina determine qué fue lo que pasó y deslinde responsabilidades.