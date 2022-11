Mujer salta de camión en CDMX: ‘el chofer no me quería dejar bajar, salgo con golpes, pero viva’

Hoy tuve que saltar de un camión en Periférico, a la altura de Toreo, porque el chofer no me quería dejar bajar.



Dos conductores se bajaron en ese instante para auxiliarme.



Yo hoy salgo con buenos golpes pero viva.



Cuántas no tienen esa suerte.



Ya basta de vivir así. pic.twitter.com/SFN0lhjzUh