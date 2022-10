CDMX libra la contingencia ambiental: vientos y nubosidad le ‘echan la mano’

La Ciudad de México se ha salvado de una contingencia ambiental debido a los vientos y nubosidad predominantes en estos días.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que este domingo 23 de octubre, se alcanzó una concentración de ozono de 157 ppb en Iztacalco; sin embargo, la cifra pasó a 138 ppb y continuó reduciéndose.

La dependencia señaló que para el lunes se esperan condiciones más favorables en el aire y una mejor dispersión de ozono.

Cuando la capital mexicana rebasa los 150 puntos Imeca, que miden los contaminantes en la zona metropolitana, la CAMe considera una contingencia ambiental. Para que los índices disminuyan, la circulación de autos se restringe. Este domingo, la comisión descartó que esta medida sea aplicada.

Contingencia ambiental en 2022

Este 2022 han sido activadas al menos cinco contingencias ambientales, en los meses de marzo, mayo y junio, considerada la época más caliente del año. En tiempos de viento, los contaminantes suelen dispersarse más fácilmente.

Al inicio de la pandemia por COVID-19 en 2020, cuando se decretó la medida Quédate en casa, la calidad del aire mejoró y sólo se registró una contingencia, cinco veces menos de lo que se ha reportado este año, cuando las medidas por coronavirus se relajaron.

Hoy No Circula lunes 24 de octubre

Para este lunes 24 de octubre, todos los automóviles con engomado color amarillo , terminación de placas 5 y 6, y holograma 1 o 2 deberán quedarse guardados en casa debido al programa Hoy No Circula . La medida aplica en todos los municipios del Estado de México, así como en las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

¿Habrá doble Hoy No Circula este lunes?

Este lunes 24 de octubre no habrá doble hoy no circula debido a que las partículas de ozono no han representado problemas y la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no ha emitido alerta por malas condiciones en la calidad del aire.