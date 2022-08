Rescatan a ‘lomito’ maltratado en Xochimilco, tras denuncia en redes sociales

Tras una denuncia realizada por medio de redes sociales, miembros de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA), en coordinación con policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, rescataron a un perro en condiciones de maltrato.

Las autoridades capitalinas acudieron este martes 23 de agosto a un domicilio ubicado en calles de la colonia La Cañada, alcaldía Xochimilco, a petición de personal de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México (PAOT), donde localizaron a un canino de talla mediana, con signos de desnutrición y un comportamiento agresivo.

Por ello, los oficiales de la BVA explicaron a la dueña las funciones que realizan, además de la Ley de Protección de Animales de la Ciudad de México, por lo cual la ciudadana entregó de manera voluntaria al perro en presencia de personal de la PAOT.

Finalmente, el perrito fue trasladado a las instalaciones de la dependencia ubicadas en la alcaldía Xochimilco, donde los médicos veterinarios zootecnistas le brindarán el tratamiento adecuado.

Por otra parte, la SSC recordó a la población a través de un comunicado que los animales son seres vivos que requieren cuidados y tiempo, “por lo que invita a cuidarlos y no maltratarlos”.

Sentencian a 10.5 años de prisión a Benjamín ‘N’ por asesinato de Athos y Tango, ‘lomitos’ rescatistas

En Querétaro, una juez penal dictó una sentencia de 10.5 años de prisión contra Benjamín ‘N’ por el asesinato de los perros rescatistas de la Cruz Roja Mexicana Athos y Tango.

Además, la jueza Alicia Basurto García condenó al sentenciado a pagar 2.4 millones de pesos como reparación del daño.

La jueza del Poder Judicial del Estado de Querétaro destacó que Benjamín ‘N’ de aproximadamente 60 años, actuó de manera dolosa y cruel al envenenar a los dos lomitos rescatistas con sustancias tóxicas.

La jueza consideró que hubo los elementos necesarios ya que no solo había un video que lo relacionaba, sino que además Benjamín ‘N’ había expresado a sus vecinos las intenciones de matar a los perros para que no fueran entrenados en la jardinera de la colonia, y que fue con dolo su actuación provocando una muerte no natural y cruel a Athos y Tango.