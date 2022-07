Transportistas piden a Sheinbaum ‘poner de su bolsillo’ para alcanzar tarifa justa

A más de un mes de que se implementara en la Ciudad de México el aumento de 1 peso en la tarifa del transporte público, la Fuerza Amplia de Transportistas (FAT), manifestó que el incremento es insuficiente para saciar sus gastos, por lo que advirtió que “no quitará el dedo del renglón” para que el pasaje se ajuste en 3 pesos.

“Hemos comprobado que esto no nos alcanza para lidiar de manera decorosa con todos los gastos. Ese peso que ha sido bienvenido, si bien es un respiro, no es el oxígeno necesario para tener la fortaleza económica que se necesita y cumplir con la mejora en el servicio. No quitaremos el dedo del renglón porque nuestro objetivo es alcanzar los 3 pesos”, refirió la organización en un mensaje a medios de comunicación.

La propuesta de la FAT es que el Gobierno capitalino ponga de su propio bolsillo los dos pesos que se necesitan para regular las tarifas.

“Creemos que es justo que el Gobierno de la CDMX también ponga su parte en este esquema (...) para que las cosas realmente mejoren. Si el usuario ya puso un peso, si nosotros ya estamos subsidiando con más de la mitad el costo del pasaje, creemos que es justo que el Gobierno ponga una parte, que son estos dos pesos por año completo que estamos solicitando para absolutamente todos los compañeros concesionarios a partir del 2023″.

Por ello anunciaron que a partir de este 27 de julio, la FAT iniciará un trabajo de relacionamiento “para buscar los canales adecuados con el Gobierno de la Ciudad de México y el Congreso para que quienes no pusieron pongan (dinero)”.

“La jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, ha dicho de manera insistente y se vanagloria de que el transporte de la CDMX es el más barato de la República mexicana, y es cierto, pero es a costa de los ciudadanos y de nosotros los concesionarios de transporte público”, añadieron.

Asimismo señalaron que desde el pasado 15 de junio cuando iniciaron las modificaciones impuestas por la Secretaría de Movilidad (Semovi) los transportistas concesionados han cumplido al pie de la letra el reglamento.

“Se realizó la revisión de que (los transportistas) cumplieran con no traer vidrios polarizados, ajustarse a la cromática oficial. Se revisaron las condiciones de las unidades como son las luces, pasamanos, asientos y llantas. Queremos informarles que la mayoría de las unidades de los concesionarios de Fuerza Amplia de Transportistas actúa con las modificaciones ordenadas por el Gobierno de la CDMX, salvo algunos compañeros que debieron hacer ajustes de última hora”.

El pasado 15 de junio inició el incremento de 1 peso en la tarifa de transporte público concesionado de la Ciudad de México, por lo que las microbuses y combis quedaron con los siguientes pasajes:

6 pesos dentro de los primeros 5 kilómetros

6.5 pesos de 5 a 12 kilómetros

7.50 pesos por distancia superiores a los 12 kilómetros

También se acordó que los autobuses de ruta cobrarían 7 pesos por distancias de hasta 12 kilómetros y 7.50 pesos por distancias superiores a los 12 kilómetros. La tarifa para los autobuses de corredor es de 8 pesos.