Leona del predio de Black Jaguar-White Tiger muere tras cateo de Profepa

Una leona del santuario Black Jaguar-White Tiger murió 16 días después de que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) asegurara el predio ubicado en el Ajusco donde se hallaban 177 grandes felinos en condiciones de maltrato.

El Presidente de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (AZCARM), Ernesto Zazueta, señaló que desde el cateo, los animales no han sido debidamente atendidos ni trasladados a las instituciones zoológicas ya autorizadas y verificadas por la Profepa.

“Personal que tiene acceso al predio nos informó que el día de ayer falleció una leona. Estamos muy preocupados porque, como siempre lo hemos dicho y nos hemos quejado, los procesos legales y demás diligencias no pueden estar por encima de la vida, estamos ante una urgencia, una emergencia y se debe tratar como tal, es un caso de vida o muerte, literal”, apuntó Zazueta.

De los 177 felinos, 17 monos, cuatro caninos, dos coyotes y dos asnos hallados en el sitio, solo ha sido autorizado el traslado de ocho felinos y 14 primates al Zoológico de Chapultepec, el resto permanece ahí sin que médicos especialistas puedan tener acceso, “por lo que previsiblemente existía la posibilidad de que ocurriera la pérdida de ejemplares”, indicó Zazueta.

El presidente de AZCARM urgió a la Profepa a tomar medidas drásticas al respecto pues los animales hallados se encontraban en muy malas condiciones y necesitan atención inmediata.

“Si no quieren trasladarlos, que no lo hagan, pero hay que atenderlos y la Profepa y la Fiscalía tiene funcionarios e inspectores, pero no tienen médicos veterinarios o especialistas que se hagan cargo y responsables de la salud y vida de tantos animales silvestres”, advirtió.

Predio de Black Jaguar-White Tiger es asegurado

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana aseguraron el pasado 5 de julio el predio de Black Jaguar-White Tiger ubicado en el Ajusco.

Esto luego de que AZCARM denunciara a finales de junio ante la Fiscalía General de la República (FGR) a Eduardo Mauricio Moises Serio, también conocido como ‘Papa bear’, en su calidad de dueño del santuario.

Eduardo Serio fue acusado de abandono y maltrato de cientos de felinos de diversas especies, varias de ellas en peligro de extinción.

Una semana después, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ubicó fosas clandestinas de felinos dentro del mismo predio.

Ante estos hechos, Ernesto Zarzueta, advirtió que ampliaría la denuncia en contra de Eduardo Serio debido a que la situación de la “supuesta fundación de rescate” es más grave de lo que parece.

En 2015, la Fundación Black Jaguar-White Tiger obtuvo el registro emitido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) como Predio e Instalación que Maneja Vida Silvestre (PIMVS) de forma confinada fuera de su hábitat natural en el kilómetro 36 de la Carretera Picacho Ajusco, San Tomás Ajusco, en la alcaldía Tlalpan.