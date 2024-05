Inspecciones a camiones de carga en frontera con Texas paran 54 mdd: ‘Tardamos hasta 10 horas en cruzar’

Las inspecciones a camiones de carga que ingresan a Texas desde la frontera de Ciudad Juárez, Chihuahua, la segunda más importante de México, regresaron y provocan que los cruces tarden hasta 10 horas.

Así lo informó Manuel Sotelo Suárez, vicepresidente de la CANACAR zona norte y presidente de la Asociación de Transportistas de Ciudad Juárez, quien dijo que las inspecciones regresaron desde el pasado sábado 27 de abril.

De acuerdo con Sotelo Suárez, las inspecciones en la frontera México-Estados Unidos se realizan en el puente Ysleta- Zaragoza, desde el sábado y dos días después se extendieron también a Córdova- América, y Guadalupe- Tornillo.

“Estamos tardando de 8 a 10 horas más o menos para hacer los cruces”, señaló en entrevista.

Sotelo Suárez declaró que con estos retrasos en los cruces, hay detenidos en Ciudad Juárez centenares de camiones cargados con mercancías por alrededor de 65 mil dólares cada una.

“Vamos a decir que son 65 mil dólares por cada embarque y pues ahí multiplicamos por las exportaciones que están quedando varadas no quiere decir que el hecho de que se quede varada la exportación que no cruzó el sábado ya no va a cruzar, no, va a cruzar, pero a la mejor pudo cruzar ayer y cruza hoy, entonces no tenemos datos de pérdidas hasta el momento”, explicó.

El presidente de la Asociación de Transportistas de Ciudad Juárez estimó que el lunes no alcanzaron a cruzar 844 exportaciones. Dijo que si se toma en consideración el monto aproximado de cada embarque de 65 mil dólares, serían 54 millones 860 mil dólares de mercancías que quedaron varadas en un día por los retrasos que provocan las revisiones implementadas por el Departamento de Seguridad Pública.

Frontera México-EU: Amplían horarios de puentes internacionales

Con el objetivo de agilizar las exportaciones hacia Estados Unidos, la ANAM y CBP anunciaron ampliación de horarios en los puentes de Ciudad Juárez y El Paso a partir del 29 de abril y hasta nuevo aviso.

Los horarios quedas de la siguiente manera: