Nuevo récord de cruce de migrantes en frontera México-EU: Más de 2 mil personas llegan a Eagle Pass

Eagle Pass, Texas.- La ciudad de Eagle Pass se vio saturada por una ola de más de 2 mil migrantes que cruzaron la frontera México-Estados Unidos desde Piedras Negras en busca de solicitar asilo.

El cruce de migrantes de este lunes 18 de septiembre marcó un nuevo récord en esta ciudad fronteriza de Texas, pues la mayor cantidad que se había presentado era de mil 300 personas, quienes cruzaron de manera ilegal la frontera en un solo día.

Fuentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), citadas por Fox News, informaron que más de 2 mil 200 personas cruzaron ilegalmente desde las primeras horas del lunes.

El cruce de migrantes hacia Estados Unidos ocurre luego de que el domingo pasado se viralizó un video en el que se observaba.

Durante el cruce de migrantes, CBP tuiteó: “Según las leyes de inmigración de Estados Unidos, la mayoría de los no ciudadanos que llegan a nuestra frontera no son elegibles para permanecer en Estados Unidos. Las leyes de asilo no brindan alivio únicamente por razones económicas o por violencia general”.

Breirbart Texas señaló que diversas fuentes de CBP les dieron a conocer que los miles de migrantes que fueron detenidos esta mañana en Eagle Pass obligaron al cierre del centro de procesamiento local.

Lo anterior, debido a que la capacidad del centro de procesamiento había sido rebasada tres veces, y con las detenciones que tuvieron el viernes pasado, ya no se daban abasto.

Por ello, las autoridades de migración preparan todo para mantener a los migrantes al aire libre aún cuando las temperaturas pueden marcar hasta los 34 grados centígrados.

Según medios de Texas, apenas el fin de semana pasado, se avistaron cientos de cruces de migrantes en el área. “En tan sólo un turno de ocho horas, más de 700 inmigrantes fueron detenidos. Nos falta la capacidad para afrontarlo. Este sistema está roto”, explicó la fuente a la agencia de noticias.

Hasta el momento no está claro cuál será el plan de las autoridades ante la llegada masiva de los migrantes no autorizados. En el pasado, debido a la capacidad del centro de procesamiento local, los indocumentados habían sido trasladados a otros centros como el de Laredo, Texas, uno de los más grandes del estado.