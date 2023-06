¿Penas de 10 años de cárcel por transportar migrantes indocumentados en Texas? Esto debes saber

Laredo, Texas.- Trasladar a inmigrantes indocumentados dentro de territorio de Texas actualmente es castigado con 2 a 10 años de prisión; sin embargo, esta penalidad se podría incrementar a un mínimo de 10 años debido a los proyectos de ley HB7 y HB800.

Dichas iniciativas están diseñadas para aumentar las penalidades impuestas a quienes realicen tales actos y aplicarse en función de cada individuo que transporten, es decir, si alguien traslada en su auto a cinco migrantes indocumentados, podría enfrentar hasta 50 años de prisión.

Dentro del Proyecto de Ley 7 de la Cámara de Representantes, se establece la creación de La Fuerza Fronteriza de Texas, la cual estaría a cargo de los Texas Rangers, una división del Departamento de Seguridad Pública del estado. Y en la HB800 se contempla la condena mínima obligatoria de 10 años de prisión para los convictos de tráfico de migrantes, además de que se castigaría como delito de tercer grado con penas de dos a 10 años a la operación de casas de seguridad o escondites para migrantes indocumentados.

Apenas la semana pasada la Cámara se dio a la tarea de aprobar la controvertida legislación tras unas modificaciones que los senadores republicanos realizaron, como la disposición que convertiría en delito estatal ingresar ilegalmente a Texas desde México.

Respecto a estas iniciativas que podrían convertirse en ley, el abogado criminalista Eric Puente declaró para Univision, que “tienen muchas malas consecuencias porque una persona que es condenada a 10 años o más no califica para una libertad condicional bajo las leyes de Texas”.

Además, mediante esta nueva medida no solo se castigaría con prisión mínima de 10 años a “polleros” o “coyotes”, que son quienes comúnmente trasladan a indocumentados, sino que también aplicaría para cualquier persona que suba a su auto a migrantes con estatus ilegal en el estado, sin importar si conoce o no la ley o en qué circunstancias le permitió abordar el vehículo.

“Lamentablemente no conocer la ley no es una defensa , una persona será juzgada y tendrá la oportunidad de defender su caso en un juicio, pero va a tener que comparecer, pero la ignorancia de la ley no es una defensa” detalla Puente.

A todo esto también se le suma que el Proyecto de Ley 7 de la Cámara de Representantes convertiría en delito estatal que los migrantes ingresen al estado de la estrella solitaria en cualquier lugar que no sea un puerto de entrada.

El proyecto de ley recibió la aprobación final en una votación de 19 a 11, ahora solo hace falta la firma del gobernador Greg Abbott para su entrada en vigor.