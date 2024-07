Cirugías suspendidas y emergencias sin responder: Colapsan hospitales por caída de Microsoft

Gary Baulos se despertó a las 3:30 am del viernes para una cirugía a corazón abierto en la que debía reparar ocho obstrucciones. Una llamada del hospital de Paducah, Kentucky, pronto alteró sus planes. El procedimiento se reprogramaría debido a una falla tecnológica global de Microsoft que estaba descarrilando las operaciones.

El jubilado de 73 años aprovechó la situación al máximo y desayunó tocino, huevos y panqueques en un IHOP antes de volver a su casa en Marion. “Supongo que lo haré en otro momento”, dijo.

No todos se mostraron tan optimistas. Lydia, que pidió que no se revelara su apellido por razones de privacidad, tuvo que cancelar su cirugía en el Hospital Universitario de Maryland. Una sala de espera llena de pacientes y familiares recibió la noticia de que las operaciones se suspendían.

Lydia, que necesitaba la operación para poder continuar con la diálisis, dijo que muchas personas estaban molestas después de haber gastado tiempo y dinero y de haber faltado al trabajo para llegar al hospital. Todavía no le han dado otro turno.

Ellos se encuentran entre los numerosos pacientes cuya atención médica se vio alterada, ya que los sistemas de salud de todo el mundo se ajustaron para garantizar la disponibilidad de servicios de emergencia. La interrupción del servicio digital limitó el acceso a las historias clínicas de los pacientes, descarriló los servicios telefónicos y cerró los sistemas informáticos y las estaciones de trabajo.

Muchos hospitales recurrieron a la utilización de registros escritos a mano tras una interrupción del servicio digital que afectó a recursos vitales, desde los viajes aéreos hasta los servicios de emergencia. Centros como Banner Health en Phoenix y Mass General Brigham, con sede en Boston, advirtieron que estaba afectando la atención a los pacientes.

Hospitales de Nueva York, Londres y París sufrieron las consecuencias de la caída de Microsoft. (Foto: EFE/EPA/Marcel J. De Jong)

Las ambulancias en Dallas no podían alertar automáticamente a las salas de emergencia sobre los pacientes que estaban ingresando rápidamente, mientras que los operadores del 911 en New Hampshire en un momento dado podían ver las llamadas pero no podían responderlas.

En el Reino Unido, los médicos generales del Servicio Nacional de Salud tuvieron problemas para acceder a exploraciones, análisis de sangre e historias clínicas de pacientes, después de que los problemas informáticos globales afectaran un sistema utilizado para reservar citas de pacientes y verificar registros médicos.

Golpe de masas

El fiasco cibernético, resultado de una actualización defectuosa del software de CrowdStrike Holdings Inc. que hizo caer los sistemas de Microsoft Corp., afectó aeropuertos, clínicas y redes financieras de todo el mundo, en un duro recordatorio de la dependencia universal de un software que funcione correctamente. Los centros de salud desde Nueva York hasta Londres y París sufrieron las consecuencias.

Los hospitales que utilizan el sistema de registro médico electrónico de referencia de Epic Systems Corp. se vieron afectados por la actualización. Si bien no afectó directamente al software ni a los servicios de Epic, causó problemas técnicos que impidieron que los proveedores de atención médica utilizaran los sistemas, afirmó la empresa.

El problema comenzó después de la medianoche, hora central, y “hace que los servidores y las estaciones de trabajo se bloqueen y se queden atascados en un bucle de reinicio al intentar reiniciar”, dijo Epic en un mensaje a los clientes que fue visto por Bloomberg.

Un portavoz de Epic dijo: “Podemos ayudar a los clientes a monitorear la actividad del sistema y priorizar los servidores, pero lamentablemente estamos esperando en gran medida actualizaciones de CrowdStrike, como todos los demás”.