Falla en Microsoft tardará semanas en resolverse: ‘No estamos hablando de horas’, advierte experto

El fallo en los servidores de Microsoft, derivado de una actualización defectuosa del antivirus CrowStrike y que ha provocado afectaciones a miles de empresas a nivel global, tardará semanas en resolverse debido a que los millones de computadores afectados están “fuera de línea”, lo que obliga a hacer la reactivación de forma manual.

“Esta falla de Microsoft es algo que va a tardar días o semanas en resolverse, pero no estamos hablando de horas como se ha dicho, es algo que va a tardar y que va a estar afectando a muchas empresas, gobiernos y personas de todo el mundo durante los próximos días”, advirtió Luciano Alves, CEO de Zabbix Latam.

El experto explicó que la demora en la resolución de este problema (que hoy afecta a empresas del sector aéreo, financiero, energético, medios de comunicación e incluso a los servidores de los Juegos Olímpicos de París 2024) se debe principalmente a que los sistemas operativos no están conectados a internet, lo que dificulta su reparación a distancia.

“Los sistemas operativos no están funcionando, para que vuelvan a estar en línea es necesario que un técnico se desplace hasta donde están las computadoras afectadas, que son millones y en muchas partes del mundo, y ahí ejecutar comandos muy complejos en el sistema operativo para sacar este archivo con problemas”, agregó el directivo de la empresa especializada en monitoreo de redes y servidores.

Si bien la falla en la actualización defectuosa del software de la empresa de ciberseguridad CrowdStrike fue resuelta en minutos, poner los millones de ordenadores de nuevo en línea, dijo, no será una cuestión de horas, como lo han señalado las empresas las empresas responsables de esta situación global.

Falla de Microsoft abrirá debate de confiabilidad en la nube

De acuerdo con el CEO de Zabbix Latam, la falla de este viernes 19 de abril abrirá un nuevo debate sobre la confiabilidad que hoy existe en los servicios de nube y lo importante que es conocer toda la infraestructura que existe detrás de la misma, ya que hoy buena parte de quienes contratan estos servicios no saben cómo funciona esta tecnología.

“Vamos a ver un debate sobre la confiabilidad en la nube que va a ser interesante, sobre todo porque es un caso que no va a ser aislado y del cual no estamos exentos a que vuelva a ocurrir. Si bien no va a ser la misma falla, puede que otras nubes fallen y provoquen afectaciones a nivel global como la que hoy vemos con Microsoft”, dijo Alves.

Por ahora se sabe que las afectaciones por la caída de los servicios de nube de Microsoft han impactado a las 500 empresas más importantes del mundo medidas por ingresos (Fortune Global 500); sin embargo, las Pymes también se verán severamente afectadas, ya que ellas deberán contratar a técnicos externos para solucionar el problema.