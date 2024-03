¿Debes invertir en Bitcoin ahora que está alcanzando nuevos precios máximos?

Ámalo, ódialo o mantenlo, no se puede negar que Bitcoin ha vuelto. Después de un ‘invierno criptográfico’, que vio una serie de escándalos, quiebras y una caída de precios de casi el 77 por ciento, Bitcoin finalmente escaló un nuevo pico el 5 de marzo, alcanzando los 69,191.95 dólares.

Saltó brevemente por encima de los 70,000 dólares por primera vez el viernes 8 de marzo y el aumento ha impulsado a otras criptomonedas, con Ether e incluso Dogecoin aumentando su valor.

El repunte se promociona como una validación para los verdaderos creyentes de las criptomonedas, que utilizan el término ‘hodl’, un error ortográfico de la palabra ‘hold’, como mantra durante las crisis para recordar las perspectivas a largo plazo de las monedas digitales. Pero para los simples curiosos de las criptomonedas, que tal vez hayan ignorado los picos y valles anteriores, la pregunta es si ahora es el momento adecuado para entrar.

Nuevos desarrollos

Bitcoin ha ‘regresado’ antes. Después de tocar fondo en 2019, los precios se recuperaron con fuerza en el primer año de la pandemia de COVID-19, para volver a caer en picado en la primavera de 2021. Se recuperaron más tarde ese año, pero los precios cayeron en 2022 a raíz de la infame Colapso de FTX.

Gran parte del reciente aumento de precios se ha producido desde el 10 de enero, cuando la Comisión de Bolsa y Valores aprobó los fondos cotizados en bolsa (ETF) al contado, lo que permitió a nombres conocidos como BlackRock, Invesco y Fidelity ofrecerlos a los consumidores. Y algunos asesores están adoptando un tono ligeramente más optimista a medida que los inversores minoristas se preguntan si la criptomoneda pertenece a sus carteras.

Douglas Boneparth, presidente de Bone Fide Wealth en Nueva York, percibe una mayor confianza del mercado debido a la participación institucional en los ETF al contado, que están diseñados para rastrear el precio de Bitcoin pero no requieren que los inversores individuales posean el token.

En conjunto, estos ETF han registrado más de 9 mil millones de dólares en entradas netas desde que estuvieron disponibles. Y aunque Boneparth, un planificador financiero certificado, no recomendaría a los clientes reconfigurar todas sus carteras con el activo digital, se siente cómodo con una asignación del 5 o incluso del 10 por ciento.

Paisaje cambiante

Dados los riesgos y la volatilidad de las criptomonedas, muchos asesores financieros, administradores de carteras e investigadores de inversiones se apresuraron a descartarlas. Eso parece estar cambiando, al menos ligeramente. Aunque muchos no creen que los clientes deban seguir ciegamente una estrategia de ‘manos de diamante’, a estas alturas los administradores de dinero han visto a todos, desde inversores minoristas hasta comerciantes sofisticados de Wall Street, ganar millones con Bitcoin. Y muchos creen que, si se maneja correctamente, un poco de Bitcoin podría tener un lugar en la cartera del inversor promedio.

“La gente en un mercado competitivo lo comercializa y percibe valor en él por una razón u otra, por lo que debemos respetar eso”, dijo Peter Mladina, director ejecutivo de investigación de cartera de Northern Trust Wealth Management.

Bitcoin no forma parte de la cartera recomendada de Northern Trust. Y Mladina contradice algunas narrativas comunes sobre la criptomoneda. Sostiene que no cumple plenamente los criterios que hacen que algo sea una moneda, y su volatilidad la convierte en una pobre reserva de valor. No recomienda dedicar una gran cantidad de cartera a Bitcoin, pero añadió que “tal vez para algunas personas podría haber una pequeña asignación”.

Asignaciones máximas

Joseph Boughan, planificador financiero de Parkmount Financial Partners en Scituate, Massachusetts, dijo que normalmente permite que Bitcoin constituya hasta el 5 por ciento de las carteras de sus clientes. Le preocupa el aumento del sentimiento FOMO (miedo a perderse algo) en el mercado actual, que podría estar empujando a los inversores a comprar simplemente porque los precios son altos, y no como parte de una estrategia premeditada. Ha visto a clientes obtener resultados muy buenos cuando asignan hasta el 5%, pero también les ha visto obtener resultados deficientes. El objetivo para él es establecer expectativas sobre la volatilidad de Bitcoin antes de comenzar.

Esta volatilidad puede acumularse. Una investigación de Morningstar encontró que agregar el 2 por ciento de Bitcoin a una cartera hipotética 60/40 sin costo cambió su perfil de retorno casi tanto como agregar una participación del 10 por ciento en acciones. Agregar un 5 por ciento dio como resultado un perfil de riesgo más similar a una cartera compuesta por un 90 por ciento de acciones y un 10 por ciento de bonos.

Eso es importante porque los inversores que “simplemente están jugando con algo de Bitcoin” pueden terminar añadiendo más volatilidad de la esperada a sus carteras, dijo Bryan Armour, director de investigación de estrategias pasivas para Norteamérica de Morningstar. El lado positivo de esa volatilidad puede ser grande, pero puede ser doloroso para aquellos que necesitan retirarse durante una depresión.

Advertencia de memes

El pico de hoy también ha traído de vuelta fenómenos familiares de repuntes anteriores: monedas meme y NFT. Algunas de las criptomonedas más especulativas, como Dogecoin, han superado a Bitcoin. Al mismo tiempo, la industria de los tokens no fungibles, que había sido dada por muerta después de colapsar espectacularmente, está tratando de utilizar el último resurgimiento de los precios para recuperarse. Los expertos se muestran cautelosos. Muchos de los activos de tendencia actual, dicen, tienen poca utilidad más allá de la pura especulación.

“Hemos pasado por esto antes”, dijo Armor. “Le recordaría a la gente que si quieren apostar, eso depende de ellos. Pero si miras hacia 2022, perder es una posibilidad muy real”.