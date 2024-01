‘Usted y su compañía tienen sangre en las manos’: Mark Zuckerberg enfrenta dura audiencia en el Senado

En una escena improvisada durante un tenso testimonio este miércoles, el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, se paró ante una sala de audiencias del Senado abarrotada y se disculpó directamente con las familias de niños que fueron víctimas de explotación sexual en las plataformas de redes sociales.

“Lamento todo lo que pasaron”, dijo Zuckerberg frente a una multitud de defensores de la seguridad y padres que sostenían fotografías de sus hijos. “Es terrible. Nadie debería tener que pasar por las cosas que han sufrido sus familias”.

El momento improvisado se produjo durante una audiencia del Senado de una hora de duración sobre la protección de los niños en línea. Zuckerberg había enfrentado intensas críticas y presiones por parte del senador de Missouri Josh Hawley, quien atacó personalmente al ejecutivo y culpó a la aplicación para compartir fotos de Meta, Instagram, por una supuesta falla en proteger a sus usuarios jóvenes contra problemas de salud mental y exposición a contenido sexual explícito.

Hawley cuestionó al cofundador de Meta sobre si las víctimas de explotación sexual en línea deberían ser compensadas por empresas como Meta (y Zuckerberg personalmente) y luego lo impulsó a disculparse directamente con las familias presentes.

“Déjenme preguntarles esto: hoy hay familias de víctimas aquí. ¿Ha pedido disculpas a las víctimas? —preguntó Hawley. “¿Le gustaría hacerlo ahora? Ellos están aquí, usted está en la televisión nacional”.

“¿Le gustaría disculparse por lo que le ha hecho a esta buena gente?”

Luego, Zuckerberg se levantó de la mesa y se giró para dirigirse a la audiencia.

En su turno, el senador republicano Lindsey Graham aseguró que Zuckerberg tiene las manos llenas de sangre y comparó Meta con los cigarros, en el sentido del daño que hacen a la sociedad.

“Señor Zuckerberg, usted y sus compañías tienen las manos manchadas de sangre. Usted tiene un producto que mata personas, cuando tenemos cigarrillos matando gente hacemos algo al respecto, pero aquí no tenemos nada qué hacer”, señaló el legislador.

Disculpas de Zuckerberg no son suficientes

Leah Juliett, una activista por la seguridad juvenil en línea y sobreviviente de abuso sexual infantil que estuvo en la audiencia, tuvo reacciones encontradas ante la disculpa de Zuckerberg, pero finalmente dijo que no era lo suficientemente buena.

“Como sobreviviente, pensé: esto es lo que he querido durante 10 años”, dijo Juliett. “Pero estaba tan lleno de excusas y justificaciones por el daño que no parecía una verdadera disculpa, y no creo que alguna vez sienta que Zuckerberg o cualquiera de los otros directores ejecutivos se arrepientan hasta que algo realmente cambie”.

Zuckerberg, que no es ajeno al banquillo del Congreso, recibió la mayor parte de la atención y los ataques durante las primeras horas de la audiencia, a pesar de sentarse junto a los directores ejecutivos de Snap, TikTok, X y Discord. En varios momentos, se sintió visiblemente frustrado cuando los senadores lo atacaron, a menudo hablando por encima de él.

En un momento, el senador Ted Cruz de Texas levantó la voz hacia Zuckerberg, quien respondió. “Senador, ¿quiere que responda a su pregunta?”, bromeó Zuckerberg. “Deme algo de tiempo para hablar”.

La senadora Marsha Blackburn de Tennessee, una legisladora líder en los esfuerzos de seguridad infantil en línea, también criticó a Zuckerberg, acusándolo de querer atraer más usuarios jóvenes a Instagram sin poder garantizar su seguridad.

Blackburn dijo que Meta estaba tratando de frustrar los intentos del comité de aprobar una regulación que impondría controles en las redes sociales, y también afirmó que Meta aspiraba a ser el “principal sitio de tráfico sexual” en Internet.

Zuckerberg se burló de la acusación. “Por supuesto que no, senadora”, dijo en respuesta. “Eso es ridículo.”