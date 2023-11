Derrame de petróleo en el Golfo cierra ‘la llave’ a la producción de más de 62 mil barriles

Occidental Petroleum Corp, W&T Offshore Inc y Talos Energy se encuentran entre los perforadores de petróleo que cerraron la producción en alta mar, esto luego de un derrame de petróleo que se perfila como el mayor en Estados Unidos desde el desastre de Deepwater Horizon, ocurrido en 2010 y que, incluso, se hizo una película.

Los productores detuvieron este jueves alrededor de 62,000 barriles de producción diaria de petróleo, después de que un oleoducto submarino se rompió y se filtraron 26,000 barriles de petróleo (equivalente a dos piscinas olímpicas) al Golfo de México, cerca de Luisiana.

Si se confirma el tamaño de la fuga, sería el mayor derrame desde 2010, cuando explotó la plataforma Deepwater Horizon de BP PLC, derramando 3.2 millones de barriles de petróleo frente a las costas del Estado Pelícano.

Otras empresas afectadas son Walter Oil & Gas Corp, Cantium LLC y Arena Offshore LLC, según un comunicado de la Guardia Costera de Estados Unidos, citando datos de la Oficina de Seguridad y Cumplimiento Ambiental. Ninguna de las empresas respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Las empresas no pueden reiniciar el bombeo hasta que se determine la fuente de la fuga y se hayan realizado las reparaciones adecuadas, dijo la Guardia Costera en un comunicado. El derrame se informó por primera vez el jueves, cuando el operador del oleoducto Main Pass Oil Gathering Co. informó de una caída en la presión de la tubería. No está claro si Main Pass es la fuente del derrame, ya que hay varios operadores en el área. Sin embargo, la Guardia Costera ha denominado el incidente MPOG 11015, en referencia a la empresa.

Si se confirma, la fuga sería el undécimo peor derrame en alta mar en la historia de Estados Unidos, según cálculos de Bloomberg a partir de datos gubernamentales.