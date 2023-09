Chevron prevé a 100 dólares el barril de petróleo; ‘es un aumento indeseable’, dice Yellen

El petróleo probablemente supere el techo de los 100 dólares por barril, ante la escasez de suministros, estimó el director ejecutivo de Chevron, Mike Wirth.

Sin embargo, las sólidas condiciones subyacentes ayudarían a que la economía global probablemente pueda soportar tal aumento de precios, dijo Wirth esta semana durante una entrevista con Bloomberg.

“Ciertamente nos estamos moviendo en esa dirección”, dijo el líder de la segunda petrolera más grande de Estados Unidos. “La oferta se está reduciendo, los inventarios están disminuyendo, estas cosas suceden gradualmente. Las tendencias sugerirían que ciertamente estamos en camino, nos estamos acercando”.

Los futuros del Brent, el punto de referencia internacional del crudo, subieron a cinco centavos de dólar de 95 dólares el barril el lunes y han subido casi un 12 por ciento en las últimas tres semanas en medio de una fuerte demanda y restricciones a la oferta por parte de las potencias petroleras Arabia Saudita y Rusia.

“Vamos a ver demanda de petróleo, una demanda récord de todos los tiempos”, dijo Wirth. El consumo se expandirá en “un par de millones de barriles por día en comparación con el año anterior”, sentenció.

Aumento del crudo es indeseable, pero debería estabilizarse: Yellen

La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dijo que el reciente aumento de los precios del petróleo es indeseable, pero que debería estabilizarse con el tiempo, y que Estados Unidos todavía está en camino de un aterrizaje suave.

Las expectativas del mercado indican que los precios del petróleo se “estabilizarán y bajarán” con el tiempo, dijo Yellen en una entrevista con MSNBC este martes, añadiendo que esa también era su propia esperanza y expectativa.

“Estamos realmente en un buen camino hacia un aterrizaje suave”, dijo con respecto a la economía estadounidense. Yellen reiteró que el mercado laboral sigue siendo fuerte, la inflación está bajando y hay “mucho impulso” en la economía.

La jefa del Tesoro reiteró que no hay razón para que el Congreso imponga un cierre del Gobierno federal al no aprobar asignaciones para el nuevo año fiscal que comienza el 1 de octubre. Dijo que el Tesoro no ha modelado el impacto de un cierre en la economía, lo que dependería en gran medida de su duración.