Elecciones presidenciales en EU: Le ‘hacen el feo’ a la revancha entre Biden y Trump

Los estadounidenses están molestos por la perspectiva de una revancha electoral de 2024 entre el presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump, incluso cuando ese parece ser el escenario más probable en esta etapa, según una encuesta de NBC News.

La mayoría de los encuestados no quiere la revancha Biden vs Trump. El 70 por ciento dijo que Joe Biden no debe presentarse a la reelección, por un 26 por ciento a favor; mientras que 60 por ciento señala que Trump debería retirarse de la carrera, en comparación de con el 35 por ciento que quiere que se presente.

Biden busca anunciar formalmente, esta semana, que se postula para un segundo mandato, según personas familiarizadas con el asunto. Sus índices de aprobación siguen bajo el agua, con un 41 por ciento en la encuesta de NBC que aprueba su trabajo como presidente en comparación con un 54 por ciento que lo desaprueba.

Trump, mientras tanto, se ha convertido en el fuerte favorito para la nominación republicana. Es la primera opción del 46 por ciento de los votantes primarios republicanos en la encuesta, en comparación con el 31 por ciento que favoreció al gobernador de Florida, Ron DeSantis, y el 6 por ciento que favoreció al exvicepresidente Mike Pence.

La edad de Biden fue la principal razón que dieron los votantes registrados para querer que se hiciera a un lado en la carrera de 2024. El presidente tiene 80 años, mientras que Trump tiene 76.

Los votantes de las primarias republicanas en su mayoría desestimaron los cargos penales recientes presentados contra Trump en el estado de Nueva York, alegando que falsificó registros comerciales por un pago de dinero secreto relacionado con una supuesta aventura con la exestrella porno Stormy Daniels. En la encuesta, el 68 por ciento dijo que los cargos tenían motivaciones políticas.

La encuesta del 14 al 18 de abril de 1000 adultos realizada por Hart Research y Public Opinion Strategies tiene un margen de error general de más o menos 3.1 puntos porcentuales. El margen de error para los 800 votantes registrados de la encuesta es de 3.46 puntos, y el margen de error entre los 292 votantes primarios republicanos es de 5.99 puntos.