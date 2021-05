Esta ciudad está ganando las ‘guerras’ del streaming para convertirse en el próximo Hollywood

Un enorme complejo de 300 acres en medio del desierto de Nuevo México, a millas del sitio donde EU desarrolla armas nucleares, parece un buen escenario para un futuro episodio de Stranger Things, el exitoso viaje de nostalgia sobrenatural de Netflix. Ahí es donde se filmará la serie de transmisión a medida que reanude la filmación de su cuarta temporada este año. Pero la tripulación de Hawkins, Indiana, no se sintió atraída a Albuquerque por los misterios nucleares o la proximidad a los extraterrestres de Roswell. Se necesitaron incentivos fiscales corporativos para atraer a Netflix a la Tierra del Encanto.

La plataforma de vapor está invirtiendo fuertemente en su centro de producción de Albuquerque, ubicado en un extenso desarrollo en una meseta desértica al sureste de la ciudad llamada Mesa del Sol. En 2018, la compañía compró ABQ Studios, un sitio de producción existente, con un gran descuento y prometió filmar proyectos por valor de mil millones de dólares en Nuevo México. La adquisición de 30 millones de dólares le dio a Mesa Del Sol, una comunidad planificada maestra diseñada por el famoso arquitecto New Urbanist Peter Calthorpe que había atravesado tiempos difíciles, una nueva oportunidad de vida.

“Todas las personas cuyos nombres aparecen al final de los créditos necesitan encontrar un lugar aquí para comer, vivir y recrearse”, dice David Campbell, director ejecutivo de la compañía de responsabilidad limitada detrás de Mesa del Sol.

En noviembre de 2020, Netflix duplicó su apuesta, anunciando planes para otros mil millones de dólares en proyectos y nuevos desarrollos, incluidos servicios de postproducción, backlots, hasta 10 nuevos escenarios de sonido e instalaciones de capacitación, lo que lo convierte en el principal centro de producción de la compañía en América del Norte y uno de los los complejos de producción cinematográfica más grandes de América del Norte. Para la próxima película del estudio, Army of the Dead , dirigida por Zack Snyder y con un atraco de zombis, el estudio construyó un tramo simulado de la franja de Las Vegas aquí. (Netflix se negó a comentar para esta historia).

Para llevar Netflix a la ciudad, la ciudad y el estado ofrecieron incentivos sustanciales: 10 millones dólares de fondos estatales de la Ley de Desarrollo Económico Local (LEDA), 4.5 millones de dólares de la ciudad en 2018, y 17 millones adicionales del estado y 7 millones de la ciudad en 2020, más créditos fiscales en curso para filmar, los cuales crecen a medida que la empresa acelera la producción. Al prometer permanecer en la ciudad durante al menos una década, Netflix se convierte en socio cinematográfico de Nuevo México y obtiene reembolsos ilimitados por cada filmación, hasta el 25-30 por ciento de los costos calificados.

El alcalde de la ciudad, Tim Keller, dijo en un comunicado que la medida “puso el foco en la sólida economía cinematográfica de nuestra ciudad y unió nuestra marca a una de las principales empresas de la nueva economía global”.

El nuevo papel de Albuquerque como centro de producción de Netflix en América del Norte ofrecerá un estudio de caso sobre si este tipo de subsidios a la industria en última instancia valen la pena para las comunidades anfitrionas.

Los funcionarios locales esperan que el acuerdo no solo estimule el desarrollo económico local, sino que también genere un ecosistema permanente de producción de películas y televisión en la región. La creación de contenido está en auge, lo que hace que la búsqueda de espacios de estudio sea competitiva: en diciembre, Disney anunció que gastaría hasta 9 mil millones de dólares al año en contenido para 2024.

Para Alicia J. Keyes, quien sugirió que Netflix comprara ABQ durante su período de 2018 como directora de la oficina de cine de Albuquerque, los incentivos representan una inversión inteligente en un sector en crecimiento, no una carrera hacia abajo al estilo de Amazon-HQ2.

“Ustedes son nuestros socios, estamos invirtiendo en ustedes como ustedes invierten en nosotros”, dice Keyes, un exejecutivo de Disney que ahora es el secretario del gabinete para el Desarrollo Económico de Nuevo México bajo la gobernadora demócrata Michelle Lujan Grisham.

Pero otros advierten que apostar por la producción cinematográfica como estrategia de desarrollo económico conlleva riesgos. Pat Garofalo, director de política estatal y local del Proyecto sin fines de lucro American Economic Liberties Project y autor de The Billionaire Boondoggle, dice que tales acuerdos invitan al “purgatorio competitivo perpetuo”, donde los estados y las ciudades tienen que gastar constantemente más para apuntalar la industria a la que pagaron.

No es sorprendente que muchos en la industria cinematográfica local piensen que es una bendición. Ivan Wiener, fundador y director ejecutivo de Albuquerque Film & Music Experience, un festival anual, dice que Netflix ha sido un gran negocio para la ciudad y la industria.

El COVID apagó el entusiasmo y pausó temporalmente la filmación, incluidos grandes proyectos de Netflix como Idris Elba Western The Harder They Fall, pero las cámaras están rodando de nuevo. La producción en los primeros tres meses de 2021 ya fue el doble que la del último trimestre de 2020, y este año debería ser “récord”, dice Karen Criswell, enlace cinematográfico de la ciudad.

“Una reciente convocatoria de casting para extras para Stranger Things sacó a la luz como 4 mil personas”, dijo Wiener. “Ese tipo de atención es muy impactante”.

La adquisición y expansión de Netflix en Albuquerque se produce después de que las guerras del streaming desencadenaran un auge en la producción de televisión. Un recuento de la cadena FX de programas de televisión en horario estelar en producción ha pasado de aproximadamente 250 hace una década a 532 en 2019. Netflix, que ahora reclama el 20 por ciento del mercado de transmisión, es posiblemente más responsable de ese crecimiento que cualquier otra persona; En un movimiento similar al de Nuevo México, Netflix también ha desarrollado un centro de contenido masivo fuera de Madrid, España.

“Gastan tanto dinero que están impulsando la industria”, dijo Robert Marich, autor del libro Marketing to Moviegoers. “La integración vertical no tiene precedentes. Están cambiando las costumbres y las prácticas de la industria para contratar talentos y gastan tanto dinero que todos deben prestar atención“.

Marich cree que mientras Hollywood necesite un espacio desbordante para filmar, la apuesta de Albuquerque por Netflix debería ser segura. La región se ha anunciado durante mucho tiempo como un sustituto más barato del sur de California, como afirma el documental de 2012 Made in New Mexico. Está lo suficientemente cerca de los estudios existentes para monitorear fácilmente las producciones, los costos de la tierra son baratos y el clima ofrece 310 días de sol al año. El último año fiscal completo de producción prepandémica trajo 525.5 millones de dólares a la economía estatal. La publicación de la industria MovieMaker ha elegido a Albuquerque como el mejor lugar para hacer películas durante tres años seguidos.

La historia de la cinematografía del estado se remonta a 1898, cuando el corto Indian Day School se filmó con una cámara diseñada por Thomas Edison. A partir de 2002, los incentivos comenzaron a convertir la realización de películas en un gran negocio en Nuevo México, lo que le valió al estado el apodo de ‘Tamalewood’. Breaking Bad, que se filmó aquí a partir de 2006 después de que los incentivos convencieran a los productores de mudarse del Inland Empire de California, le dio a la ciudad relevancia de la cultura pop y aún atrae a turistas que buscan recorrer sitios de filmación y comprar caramelos de metanfetamina de color azul. (Las coordenadas donde Walker White entierra dinero en la serie en realidad conducen a ABQ Studios).

Wiener dice que Breaking Bad realmente cambió el panorama; ese mismo año comenzó a filmar, fundó Reel Solutions, una empresa de conserjería y consultoría local para la industria cinematográfica. “El programa capturó a Albuquerque como un personaje del programa”, dijo. “A veces se necesitan esos programas galardonados frente a la gente semana tras semana para realmente llamar la atención sobre lo que está sucediendo en Nuevo México”.

Otros estudios también están tomando nota: en 2019, Lionsgate y NBCUniversal anunciaron planes para construir un nuevo complejo de estudios en el centro y 500 millones en planes de gastos. A medida que la industria ha crecido, el espacio escénico se ha expandido y ahora hay una comunidad experimentada de trabajadores del equipo y talento debajo de la línea aquí.

Albuquerque y Nuevo México también carecen de las desventajas que disuaden a los productores, dice Tom Nunan, exproductor y profesor de la Escuela de Teatro, Cine y Televisión de UCLA que filmó dos temporadas de la serie Crash TV en la ciudad. “Los incentivos son una cosa”, dijo Nunan, “pero si no tienes la infraestructura para alimentar estas producciones gigantes, o los artesanos, la industria del entretenimiento en última instancia no ahorra tanto dinero porque necesitan llevar la tripulación”.

A largo plazo, tener esta infraestructura y talento local a mano es una protección contra la imprevisibilidad en la industria del streaming (los resultados del primer trimestre de Netflix , que cayeron 2 millones de suscripciones por debajo de los objetivos de suscripción, hicieron que las acciones cayeran un 11 por ciento a principios de este mes). “Nunca he visto una inversión en escenarios de sonido que no valga la pena”, dijo Nunan. “Si lo construyen, vendrán. Creo que todos ganan con esto. No hay villano en ninguna parte. Esta es una historia de Hollywood con final feliz“.

Keyes dice que los incentivos que otorga a Netflix de hecho están creando empleos y negocios locales: cuando el transmisor compró ABQ, prometió crear 900 nuevos empleos y quedarse durante una década. Actualmente, dice, la comunidad cinematográfica de la ciudad tiene más de mil 500 miembros del equipo de sindicatos locales que ganan un promedio de 52 mil dólares al año. Netflix también ha utilizado a más de 2 mil proveedores locales, incluidas firmas de nicho que brindan seguridad en escenarios de filmación, autos de policía de alquiler y el vidrio separable utilizado en acrobacias. Empresas como Crafty Apes, una casa de efectos especiales de servicio completo que ha contratado a artistas de efectos visuales locales, han abierto oficinas en la ciudad, y Wiener dice que la ciudad ha sido un imán para el talento de vestuario y las empresas boutique relacionadas con el cine, que a menudo se mudan desde California y otros centros cinematográficos como Louisiana.

El sector de educación superior de Albuquerque también se está sumando a la acción. La Universidad de Nuevo México tiene instalaciones frente al estudio del gigante humeante, y Central New Mexico Community College está lanzando una clase de contabilidad de películas en asociación con Netflix; ambos han visto a algunos de sus estudiantes de cine contratados para rodajes, y todavía se está desarrollando un programa más formal con el transmisor.

Molly Ryckman, vicepresidenta de ventas de Heritage Hotels & Resorts, dice que el aumento de la producción de películas ha afectado la ocupación y las ventas de los restaurantes en las instalaciones. Un grupo de negocios de Heritage, incluidos el Hotel Chaco y el Hotel Albuquerque, así como Sawmill Market, todos ubicados en el aburguesado distrito Sawmill, han experimentado un “gran crecimiento” desde 2019. Desde que las restricciones sobre la filmación comenzaron a disminuir en enero pasado, está comenzando a ver un repunte, con tripulaciones y talentos alojados en hoteles locales.

Pero los mayores ganadores de la creciente presencia de Netflix pueden ser sus vecinos de Mesa del Sol. Originalmente concebida como una ciudad “verde” de 100 mil habitantes, el crecimiento residencial del suburbio se estancó después de la Gran Recesión. Ahora, se están construyendo nuevas viviendas. El desarrollo ya alberga una instalación administrativa de mil 250 empleados para Fidelity, la firma de gestión financiera, y tiene planes de incluir eventualmente 37 mil unidades de vivienda distribuidas en más de 22 millas cuadradas de parques, oficinas y desarrollos de uso mixto. Algunas de esas viviendas, dice Campbell, se diseñarán específicamente como alquileres de temporada para el talento cinematográfico.

“Netflix solo anunció la expansión hace cinco meses, pero ya he recibido muchas consultas de personas que podrían ser contratistas de Netflix”, dijo. “Ellos también encontrarán un hogar aquí”.

Todo este entusiasmo no ha ahogado por completo las preguntas persistentes sobre el valor de los incentivos fiscales. El representante estatal Rod Montoya, que representa a la comunidad rural de Farmington, ha llamado a los programas un “obsequio de nuestro dinero a personas en otros estados”, diciendo que el estado recibe alrededor de 45 centavos por cada dólar que gasta. Pat Garofalo, que escribe sobre el impacto negativo de los subsidios públicos, afirma que los acuerdos de Netflix alcanzados por Nuevo México y Albuquerque son una “estafa“.

“Cada análisis independiente que ha examinado esto encuentra que este tipo de programas de incentivos cinematográficos están pagando centavos por cada dólar”, dijo. “Como en los estadios, no hay una buena forma de hacer esto. Literalmente hemos visto esta película antes“.

Albuquerque no es la primera ciudad que se deja seducir por la promesa económica de hacer películas. Hay una larga lista de ciudades que intentaron y fracasaron en convertirse en el próximo Hollywood, incluida Austin, que comenzó a presentarse como la Tercera Costa a fines de la década de 1970 en un intento por atraer producciones cinematográficas y televisivas. A partir de 2000, señala Garofalo, numerosos estados invirtieron dinero en incentivos para la producción de películas, solo para ver que las producciones persiguen costos más bajos y se mudan cuando sea económica o políticamente conveniente.

Georgia, por ejemplo, estableció un conjunto similar de exenciones fiscales para las filmaciones a partir de 2005, ofreciendo créditos fiscales transferibles del 30 por ciento. Desde que comenzó el programa, el estado ha emitido créditos por valor de 5 mil millones de dólares, una bonanza que ayudó a atraer decenas de producciones, incluidas Black Panther, The Walking Dead y las temporadas anteriores de Stranger Things. Pero los economistas han planteado dudas sobre la viabilidad y el costo de los créditos fiscales, especialmente ahora que los llamamientos para boicotear al estado por sus restrictivas leyes de votación han llevado a que algunas producciones se filmen en otros lugares. ( Kristin Wiig, por ejemplo, trasladó su última película de Georgia a Albuquerque, mientras Will Smith trasladó un rodaje de gran presupuesto a Nueva Orleans).

Albuquerque también ha estado del otro lado de estas disputas. En 2011, Marvel filmó los Vengadores originales en Albuquerque, dijo Wiener. Cuando Marvel comenzó a planificar su próximo proyecto cinematográfico, la entonces gobernadora Susanna Martínez dijo que no les daría el dinero de incentivo que estaban buscando, según Wiener. Esa decisión consolidó a Georgia como centro de producción de Marvel, una relación que perdura hasta el día de hoy.

Garofalo está de acuerdo en que es valioso tener trabajos de producción aquí, pero se gasta tanto dinero para atraer “vapores transitorios” que simplemente no es una forma sostenible de invertir.

A pesar de los riesgos, los partidarios de la adopción económica de la industria cinematográfica en la región son optimistas: una vez que se produzcan más programas y películas calientes allí, dice Marich, garantizará años de trabajo constante y le dará a la ciudad un efecto de halo. Diez producciones han terminado recientemente o están en proceso en este momento, según la oficina estatal de cine, incluida la última temporada del spin-off de Breaking Bad, Better Call Saul. Keyes dice que Albuquerque está en medio de la firma de un tercer gran socio de estudio, un acuerdo que debería anunciarse en junio, y los economistas estatales predicen que la expansión 2020 de Netflix por sí sola traerá 4.19 mil millones de dólares en producción económica en el estado durante la próxima década.

“Veo que las producciones se duplicarán al menos durante los próximos dos años”, dijo Wiener. “Va a ser enorme”.