¿Trabajo remoto? Cómo impulsar el compañerismo laboral

Una pequeña flota de autos Fiat 500 recorre las estrechas y sinuosas carreteras de la Toscana. Hubo un robo, y un equipo de detectives corre para atrapar a los culpables y rescatar a dos rehenes inocentes. Aunque suena como una escena de película, fue parte de un elaborado ejercicio de compañerismo para la empresa de streaming Plex Inc. De hecho, la actividad se inspiró en la cinta The Italian Job y fue la pieza central del evento de cinco días para el personal de Plex en el centro de Italia.

Así son los retiros corporativos modernos, cada vez más populares en la era del trabajo remoto a medida que las organizaciones buscan formas de fomentar el compañerismo y reforzar la cultura corporativa entre los trabajadores que no pueden convivir regularmente en la oficina. Atrás quedaron los discursos formales, los salones de los hoteles y los enormes centros de conferencias que alguna vez ocuparon un lugar destacado en los retiros empresariales. Hoy los itinerarios generalmente involucran mucho tiempo no estructurado con colegas en lugares inusuales con actividades como búsquedas del tesoro y carreras de piragüismo. “Todos los directores ejecutivos con los que hablo me dicen que después del retiro queda una sensación de satisfacción y gozo”, dice Sean Hoff, fundador de la firma de planificación de eventos corporativos con sede en Toronto, Moniker Partners. Hoff afirma que las consultas sobre estos viajes se han quintuplicado con respecto a antes de la pandemia.

Los retiros para empleados son un gasto fuerte, llegando a costar hasta mil dólares por persona por noche. Y el retorno de la inversión es difícil de medir, más allá de las percepciones de los ejecutivos y las encuestas posteriores al viaje. Para Plex, que desde su creación en 2009 ha tenido una fuerza laboral remota, los eventos son una de las inversiones más importantes de la compañía y son fundamentales para su éxito, manifiesta Scott Olechowski, director de productos y cofundador. El evento de la Toscana en 2016 fue uno de los muchos que la compañía ha organizado.

Estos son cinco consejos para salvar obstáculos y aprovechar al máximo los retiros.

① Planifica con anticipación

Como cualquier viajero reciente puede atestiguar, los aeropuertos están llenos y los hoteles están reservados con antelación. No hay mucha oferta de sitios que puedan acomodar a más de 50 asistentes, el tamaño habitual para el equipo de una empresa o toda la plantilla de una startup. Mathew MacDonell, CEO de Offsite Co., que tiene sus oficinas en Charleston, Carolina del Sur, pero con todo el personal en teletrabajo, recomienda planificar con al menos seis meses de anticipación para una convivencia equiparable a una celebración de boda de cinco días. La primavera y el otoño son las mejores épocas del año para evitar conflictos con los viajes familiares de verano y las vacaciones de invierno.

② Traza tus objetivos

Determina lo que tú y tu equipo quieren conseguir del viaje. Para MacDonell, todo se reduce a dos cosas. “La primera es crear una experiencia en la que todos tus empleados vuelvan a casa sintiéndose más inspirados y conectados con la visión de la empresa”, dice. “La segunda es sentir que tienen una conexión humana real con ocho personas que no conocían antes”. Dan Corkill, director ejecutivo de Follow Up Boss, una plataforma de marketing para agentes inmobiliarios que tiene su sede establecida en Austin, planeó un retiro en la capital de Texas para celebrar que la empresa alcanzó los 15 mil clientes y también para delinear la estrategia para el futuro. En el evento, intercaló sesiones de trabajo con actividades de ocio, como montar a caballo y karaoke.

③ Ubicación, ubicación, ubicación

Si bien la perspectiva de un viaje a Suiza o Grecia patrocinado por la empresa puede parecer tentadora, los viajes internacionales son complicados. “Durante los últimos dos años, muchas personas dejaron que sus pasaportes expiraran y no se dieron cuenta”, dice Hoff. Incluso cuando ya no hay requisitos obligatorios de prueba de Covid-19 para ingresar a un país, es posible que los visitantes aún necesiten visas. Y dado que las oleadas de contagios siguen ocurriendo de forma impredecible, existe un mayor riesgo de que los empleados se enfermen en el extranjero. Los viajes nacionales son una opción más sencilla. Dentro de Estados Unidos los destinos populares incluyen Lake Tahoe, Denver, Austin y el valle de Hudson en Nueva York.

④ Fija tu presupuesto

Como en cualquier viaje, decide cuánto gastar desde el principio. Camp Navarro, un lugar de retiro en el condado de Mendocino, California, que es popular entre las compañías de Silicon Valley, cuesta 250 dólares por persona por noche. Según Hoff, un viaje internacional que incluye vuelos, estadía y actividades puede llegar fácilmente a mil dólares por persona por noche. Eso se traduce en más de 300 mil dólares por un retiro de cuatro noches para 75 empleados. Las actividades prémium, como una sala de escape personalizada, un discurso de una celebridad o una fiesta temática del Día de los Muertos, se suman al costo.

⑤ Posibles inconvenientes

Los organizadores recomiendan establecer pautas de conducta claras y firmes. Los empleados pueden tener la tentación de desbocarse en un país extranjero o en un campamento remoto, pero un retiro corporativo sigue siendo un evento de trabajo. “Tenemos un código de conducta que dice: ‘Representas a la empresa mientras estás en estos retiros y debes conducirte con respeto’”, explica Alyssa Welch, especialista en personas y cultura en la plataforma de marketing por correo electrónico Customer.io, firma domiciliada en Portland, Oregon, pero con un equipo remoto distribuido globalmente. Welch regresó recientemente de un retiro empresarial en Atenas. El consejo de MacDonell: no descorches el vino hasta la cena. Hoff coincide y advierte: “las personas no son ascendidas en los retiros, pero sí las pueden bajar de puesto”.

