Estos son los finalistas a Mejor Auto del Mundo 2026.

El proceso de selección de los World Car Awards 2026 entra en su etapa definitiva con la publicación de los finalistas en seis categorías, un paso clave dentro de uno de los reconocimientos más influyentes de la industria automotriz a nivel internacional. Los ganadores se anunciarán el primero de abril, durante una ceremonia que se llevará a cabo en el marco del Auto Show de Nueva York.

La selección fue realizada por un jurado compuesto por 98 periodistas especializados provenientes de 33 países donde formamos parte desde hace 11 años. quienes evaluamos a los vehículos elegibles como parte de nuestra labor profesional a lo largo del año. Los resultados de la votación fueron tabulados y auditados por KPMG, reforzando el carácter institucional y transparente del proceso.

BMW iX3 2026

En la categoría World Car of the Year, los diez finalistas seleccionados de una lista inicial de 58 modelos son: Audi Q5 / SQ5, BMW iX3, BYD Seal 6 DM-i, Hyundai Ioniq 9, Hyundai Palisade, Kia EV4, Kia EV5, Mercedes-Benz CLA, Nissan Leaf y Toyota RAV4. La lista refleja la coexistencia de distintas tecnologías que hoy definen al mercado global.

Nissan LEAF 2026

Para World Electric Vehicle, los cinco finalistas son: Audi A6 e-tron / S6 e-tron, BMW iX3, Hyundai Ioniq 9, Mercedes-Benz CLA y Nissan Leaf. En World Luxury Car, los modelos seleccionados son Audi A6 e-tron / S6 e-tron, Audi A6 / S6, Cadillac Vistiq, Lucid Gravity y Volvo ES90.

Volvo ES90

La categoría World Performance Car reúne a BMW M2 CS, Chevrolet Corvette E-Ray, Defender OCTA, Hyundai Ioniq 6 N y Mercedes-AMG GT 63 Pro, mientras que en World Urban Car los finalistas son Alfa Romeo Junior, Baojun Yep Plus / Chevrolet Spark EUV, Firefly, Hyundai Venue y Wuling Binguo / Ari Poly.

Land Rover Defender Octa.

Todos los vehículos participantes en estas cinco categorías también son elegibles para World Car Design of the Year. Los cinco finalistas en diseño, definidos por un panel independiente de expertos, son Firefly, Kia PV5, Lynk & Co 08, Mazda 6e / EZ-6 y Volvo ES90.

Nio Firefly EV.

Cabe señalar que este proceso de selección se sustenta en la experiencia de un jurado internacional, participando de manera continua en las evaluaciones y votaciones que dan forma al certamen. Los Top Three de cada categoría se anunciarán el tres de marzo a través de World Car TV, previo a la revelación final en Nueva York en abril próximo.