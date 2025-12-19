WORLD CAR AWARDS TEST FEST 2025

El Test Fest de World Car Awards al norte de Los Ángeles, es uno de los escenarios ideales para ponernos al día con algunos de los vehículos que aún no han llegado a México, o que quizá nunca lo hagan. Se trata de un evento donde las marcas que tienen vehículos candidatos a alguna de las cinco categorías del premio automotriz más importante del mundo, nos envían a los jueces sus autos candidatos para poder ser evaluados en el mismo contexto.

Esto sucede bajo el marco de la reglamentación del premio, pues para que un juez pueda evaluar un vehículo, no se trata únicamente emitir un voto de gusto o no, sino de un análisis exhaustivo de varios aspectos de cada vehículo, lo que más adelante será tabulado por KPMG y de donde saldrán los ganadores que más adelante anunciaremos en el auto de Nueva York de 2026.

El contexto de las evaluaciones en Pasadena es maravilloso, pues podemos evaluar cada auto en un mismo contexto conocido con ruta urbana, en autopistas y en carretera de montaña, dándonos en cerca de una hora toda la información necesaria de un nuevo vehículo.

El evento es muy relevante para muchas marcas, pues aproximadamente un 40 o 50% de la plantilla de jueces se reúnen en Los Ángeles para esta feria de manejo, por lo que, si sus vehículos no están disponibles en las flotas locales estadounidenses, incluso optan por enviarlos solamente para estos tres días. Desde sus corporativos globales en cualquier rincón del planeta, sin importar si tienen que meter sus autos a un avión con tal de qué estén disponibles para que los evaluamos en Pasadena, hacen hasta lo imposible. Eso sucede porque históricamente, mientras más jueces tienen oportunidad de tener una prueba de manejo con algún candidato, hay más posibilidades estadísticas de que éste avance en la etapa de selección y termine como un finalista o como un eventual ganador de alguna de las categorías.

Además, y debido a la ausencia de marcas chinas en Estados Unidos, varios años hemos optado por nosotros mismos, llevar algunos vehículos candidatos que no están disponibles en Estados Unidos, pero sí en México. Este año no fue la excepción, pues manejamos un BYD Atto 8 y un Chevrolet Spark EUV desde México hasta California para ponerlos a disposición del resto de los jueces, modelos que normalmente terminan siendo de los atractivos más curiosos del evento.

Chevrolet Spark EUV

Para nosotros como para muchos otros jueces latinoamericanos, el evento es de especial relevancia porque podemos poner las manos a marcas y modelos que no están pensados para comercializarse en nuestros países. Aquí podemos evaluar y conocer algunos de los más recientes e importantes lanzamientos de todas las marcas a nivel global para encontrar a los mejores.

Tras 11 años asistiendo al evento desde su primera edición en 2015, y ya con seis años como miembros del comité directivo del premio, no podemos estar más agradecidos y entusiasmados por la que promete ser una de las temporadas con más candidatos en la historia de los World Car Awards.

Las evaluaciones oficiales comenzarán a finales de diciembre, y a principios del próximo año podremos conocer a los 10 finalistas en cada una de las cinco categorías, para más adelante, conocer a los Top 3 de cada una, incluida ahí también la categoría de diseño y, finalmente, conocer a los ganadores en el evento inaugural del Autoshow de Nueva York, en abril de 2026. Ahí nos vemos.

