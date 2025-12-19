El auto que demuestra que la diversión no necesita gasolina.

El Xiaomi YU7 Max representa un parteaguas para la marca de tecnología de consumo Xiaomi, se trata de su segundo auto, concebido desde cero como una plataforma de lujo y alto rendimiento. Compite de lleno en el segmento de los SUV medianos de dos filas de asientos, premium y eléctricos, donde encontramos modelos como Zeekr 7X, BMW iX3, o el IM LS7, por mencionar algunos.

Xiaomi YU7

Aunque estéticamente hereda rasgos del SU7 sedán, no se trata de una versión elevada, sino de un vehículo completamente independiente, diseñado para consolidar la ambición de la marca dentro del segmento más competitivo del mercado eléctrico. Su lenguaje estético combina aerodinámica avanzada, proporciones amplias y una filosofía de diseño que Xiaomi resume como “montar el viento”, una declaración de intención que se refleja tanto en el estilo como en el desempeño.

Construido sobre una plataforma eléctrica propia, el YU7 Max integra tecnologías eléctricas desarrolladas internamente—motor, batería y unidad de control—que han sido optimizadas para lograr eficiencia, velocidad de carga y estabilidad. Su configuración de doble motor, el sistema HyperEngine V6s Plus y la arquitectura eléctrica de 800V, lo colocan en una posición técnica destacada, especialmente considerando que este es apenas el segundo vehículo de Xiaomi.

Xiaomi YU7

El diseño exterior del YU7 Max enfatiza proporciones de SUV deportivo con una silueta baja y ancha. Sus cinco metros de largo, casi dos de ancho y una distancia entre ejes de tres metros, le otorgan una postura elegante pero poderosa. El cofre tipo concha de aluminio, el más grande en vehículos de producción en serie y se integra sin líneas visibles, consolidando la intención de Xiaomi de trabajar el diseño como un elemento de lujo.

Que si se parece a un Ferrari Purosangue o a un Toyota Crown Signia, honestamente, frente a él, no. Es difícil no encontrar similitudes en una carrocería dinámica, de cofre largo y moderna, pero los detalles y las proporciones a detalle son completamente distintas, es un auto honesto, y que, si caso, se parece más a su hermano sedan que cualquier otro modelo.

Xiaomi YU7

Al frente, los faros característicos de la marca evolucionan hacia un diseño ahuecado con canales de aire que conectan directamente con salidas sobre los hombros del cofre, un elemento tanto estético como funcional. La aerodinámica es un punto crítico, pues incorpora diez canales de aire pasantes, 19 ventilaciones optimizadas y un sistema de parrilla activa con 100 elementos que ajustan la entrada de aire según necesidad. Todo ello contribuye a un coeficiente aerodinámico de Cx 0.245, líder dentro de su categoría.

Xiaomi YU7

La trasera mantiene el ADN visual de Xiaomi con una firma lumínica tipo halo más escultural, reforzada con iluminación ultra roja >632 nm, un detalle común en autos de lujo. El conjunto se complementa con manijas eléctricas empotradas, rines deportivos y opciones de pintura de alto impacto visual como Emerald Green, Titanium Silver y Lava Orange, rompiendo por completo con el esquema tradicional de colores conservadores, tan comunes en Asia.

Xiaomi YU7

Por dentro, el YU7 Max se plantea como una cabina de lujo envolvente. El tablero adopta un diseño en capas con salidas de aire ocultas, materiales suaves certificados bajo estándares hipoalergénicos OEKO-TEX Clase 1 y asientos tapizados en piel Nappa. El uso de materiales ecológicos y superficies acolchadas en todas las zonas de contacto refuerza la sensación de calidad que Xiaomi busca posicionar desde su llegada al sector. Ensambles, materiales y acabados, son completamente premium.

Xiaomi YU7

Uno de los elementos más llamativos es la pantalla panorámica HyperVision, una proyección curva de 1.1 metros que presenta información a lo largo de la base del parabrisas, sí, exactamente como la del nuevo BMW iX3, aunque esta ya lleva varios meses en producción. Su resolución de 108 PPD, brillo de 1,200 nits y tratamiento antirreflejos permiten visualizar datos sin recurrir a un cuadro de instrumentos tradicional y sin necesitar un head-up display. Al usarla manejando es uno de los sistemas más intuitivos y completos del mercado, con una integración fluida entre navegación, modos de manejo, información del tráfico y funciones de asistencia.

Xiaomi YU7

Para diferenciarse aún más, Xiaomi utiliza su plataforma de Internet de las cosas (IOT), el ecosistema "Humano X Auto X Hogar“, para ofrecer un sistema de personalización con botones, puertos de carga, perillas, y un sinfín de accesorios que se pueden colocar en distintos zonas de anclaje magnético para personalizar funciones acorde nuestras necesidades y gustos, incluyendo asistentes de inteligencia artificial, botones para funciones específicas, cargadores y soportes para teléfonos, iluminación, y mucho más.

Xiaomi YU7

Los asientos delanteros tienen masaje de 10 puntos, mientras que los traseros son reclinables eléctricamente a 135° y un espacio general optimizado gracias al diseño del paquete de baterías. El volumen total de almacenamiento asciende a casi 2,000 litros, incluyendo un frunk de 141 l y una cajuela que puede superar los 1,700 l con asientos abatidos. La sensación general es de amplitud, reforzada por un techo panorámico de 1.7 m² y una ergonomía muy cuidada.

Xiaomi YU7

Bajo el cofre, la versión Max, el tope de la gama de tres versiones que manejamos, incorpora dos motores eléctricos que generan 680 caballos de fuerza (690 PS) y tracción integral permanente. El comportamiento dinámico del YU7 Max se coloca por encima de lo que se espera de un SUV eléctrico de su tamaño. La aceleración es inmediata, fluida y contundente, especialmente en modo Sport Plus, donde el vehículo despliega toda su capacidad sin esfuerzo aparente.

El HyperEngine V6s Plus logra una entrega progresiva que evita el vacío típico de algunos motores eléctricos en recuperaciones. A bajas velocidades la respuesta es limpia, mientras que a ritmos más elevados mantiene una sensación de control total sobre la masa del vehículo, que ronda las 2.2 toneladas. A pesar del peso, el YU7 Max se siente obediente y preciso, con una dirección eléctrica que ajusta firmeza según velocidad y modo de manejo.

La suspensión neumática de doble cámara combina suavidad urbana con rigidez suficiente para curvas rápidas, bastante por encima del promedio de las suspensiones suaves tradicionales chinas. En carreteras secundarias es muy estable, con mínimo balanceo y un aplomo que recuerda a SUV eléctricos premium como BMW iX. Por su lado, el sistema de frenos—pinzas Brembo de 4 pistones, discos ventilados y regeneración modulada—permiten transiciones naturales entre frenado mecánico y regenerativo.

Xiaomi YU7

El aislamiento acústico también destaca: cristales, laminados y sellado reducen vibraciones y ruidos exteriores, generando una experiencia cercana a la de marcas europeas de alto nivel, entregando un nivel de calidad de marcha excepcional. La conducción semiautónoma, complementada por LiDAR, radar 4D y múltiples cámaras, es una de las más precisas entre vehículos eléctricos chinos que hayamos probado. Bajo condiciones adecuadas, la intervención del conductor puede reducirse a mínimos seguros, con detección certera de peatones, motocicletas y autos en entornos complejos.

El Xiaomi YU7 Max se presenta como un SUV eléctrico de lujo que supera expectativas no solo por su diseño y nivel tecnológico, sino por una calidad de marcha que se siente madura, convincente y sorprendentemente cercana a referentes europeos. Ofrece uno de los interiores más avanzados en su categoría, un tren motriz excepcionalmente potente y una plataforma tecnológica que apunta claramente a superar a las marcas establecidas.

Xiaomi YU7

Los más sorprendente: es apenas el segundo vehículo de Xiaomi EV. Combina potencia, precisión, confort y una experiencia digital que sobresale incluso dentro del segmento de lujo. Si llegara a mercados como México, el YU7 Max tendría argumentos de sobra para competir frente a SUV eléctricos premium, ofreciendo una propuesta original, bien ejecutada y con un carácter propio inconfundible. ¿Nos gustó? No, ¡nos encantó!

FICHA TÉCNICA