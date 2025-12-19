El auto compacto que viajó para ganar respeto global.

La presencia de Chevrolet Spark EUV en Pasadena no responde a una prueba convencional, sino a una misión particular: participar en las evaluaciones oficiales de World Car Awards, donde compite por el título de World Urban Car 2026. Este pequeño eléctrico llegó a California tras una ruta corta pero representativa, manejado desde Tijuana hasta Los Ángeles, para ponerse frente a periodistas de todo el mundo, miembros del jurado del premio automotriz más importante del planeta, algo así como los Oscar automotrices.

Chevrolet Spark EUV

Aunque ya habíamos probado previamente el nuevo Spark EUV en México, este viaje permitió observarlo en un contexto distinto y muy especial, sobre todo por ser un Chevrolet, en el país de origen de la marca donde, por cierto, no se vende. Spark EUV mantiene un planteamiento urbano sin precedentes en GM: compacto, eléctrico y con un enfoque accesible. Su presencia en Estados Unidos lo convierte en una pieza curiosa para quienes rara vez ven un vehículo de marca de este tamaño y configuración en EE.UU. por lo que causó muchísima curiosidad entre los jueces y quienes lo veían por las calles y carreteras estadounidenses con cara de sorpresa.

Durante el trayecto rumbo a Pasadena, el auto se comportó como se espera de un eléctrico urbano desarrollado por la alianza global SAIC-GM-Wuling para atender mercados emergentes: sencillo de operar, fácil de ubicar en el tráfico y con esa sensación ligera que lo caracteriza.

Chevrolet Spark EUV

Oficialmente, Spark EUV anuncia una autonomía real de hasta 281 km de acuerdo con los parámetros de la EPA en Estados Unidos, y de 385 km según el ciclo europeo (NEDC), lo que era más que suficiente para nuestra ruta entre México y California de entre tres y cuatro horas. Sin embargo, arrancamos con un 90% de carga de la batería, por lo que hicimos una parada de aproximadamente media hora para recargar su batería a cerca de 45 kW y de paso probar la carga rápida en carretera con la infraestructura que GM comienza a desplegar en aquel país, los que nos nos dio energía de sobra para seguir rodando con tranquilidad entre una ciudad y otra.

Chevrolet Spark EUV

Ya en Pasadena, Spark EUV se convirtió en objeto de análisis para jueces y periodistas internacionales. De los 40 presentes, 25 tuvieron oportunidad de evaluarlo, manejarlo y conocerlo, siendo especialmente atractivo para los jueces norteamericanos y europeos. Las opiniones fueron diversas: algunos comunicadores europeos lo consideraron un producto interesante dentro del contexto urbano, mientras que varios norteamericanos comentaron que tendría mucho sentido ofrecerlo en Estados Unidos si la geopolítica estadounidense lo permitiera. Su tamaño, sencillez y su propuesta eléctrica lo colocan como un vehículo lógico para ciudades donde el espacio es limitado. Adicionalmente, fue de especial valor ser el único candidato presente de su categoría, por lo que terminó siendo uno de los más atractivos del evento y formado en la parte frontal de la foto oficial.

Chevrolet Spark EUV

Esta pluralidad de reacciones explica por qué Chevrolet Spark EUV es candidato al premio. Su misión no es competir contra eléctricos sofisticados o SUV tecnológicamente avanzados, sino demostrar que un auto urbano puede ser suficiente, accesible y funcional para desplazamientos cotidianos, sobre todo con un precio contenido. Aun así, el reto es grande: la competencia para 2026 incluye varias opciones compactas llamativas, pero la propuesta de valor/precio de Spark EUV lo podría colocar, al menos, como uno de los finalistas de la categoría.

Spark EUV llega con argumentos propios: es un eléctrico pequeño, distinto y con una historia particular gracias a su desarrollo conjunto entre GM y sus socios asiáticos. Durante esta jornada en California logró captar miradas, generar conversación y, sobre todo, posicionarse como un candidato legítimo en su categoría. No pretende ser más de lo que es; su atractivo radica precisamente en su simplicidad y en un diseño que, sin proponérselo, resulta muy atractivo en cualquier esquina del mundo.