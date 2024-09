Si te gusta el Bronco o el Mustang, esta bicicleta podría ser la respuesta.

En una colaboración que promete redefinir la experiencia sobre dos ruedas, Ford y N+, líder en tecnología de ciclismo, han presentado una nueva línea de bicicletas electrificadas inspiradas en los icónicos Ford Bronco y Ford Mustang. Estas bicis eléctricas no sólo capturan el espíritu aventurero y el rendimiento característico de estos vehículos, sino que también ofrecen una experiencia única para los entusiastas del ciclismo y los amantes de la marca.

BRONCO E-BIKE

Está equipada con un motor de 750 W montado en el cuadro, que genera un impresionante par de 85 Nm (usualmente son de 40 a 60 Nm) ideal para enfrentar pendientes pronunciadas y terrenos diferentes con facilidad. Con esto logra una velocidad máxima asistida de 45.06 km/h. Este motor va de la mano con una batería que ofrece hasta 96.56 kilómetros de autonomía con una carga de 3.5 horas.

BRONCO E-BIKE

El sistema de suspensión dual inspirado en el G.O.A.T. (Goes Over Any Type of Terrain) que se encuentra en los Bronco, proporciona una alta capacidad de absorción de impactos. Además, cuenta con frenos hidráulicos de cuatro pistones que ofrecen una potencia de frenado superior.

Para completar la experiencia, la Bronco e-Bike incorpora neumáticos Pirelli Scorpion Enduro M de 27.5″ x 2.6″, diseñados para ofrecer un agarre óptimo en cualquier superficie. La bicicleta también cuenta con un asiento estilo motocicleta para mayor comodidad en trayectos largos. Un panel LCD a color, integrado en el manillar, proporciona información en tiempo real sobre la velocidad, la carga de la batería y el rango.

BRONCO E-BIKE

MUSTANG E-BIKE

Disponible en dos versiones, incluyendo una edición limitada del 60º aniversario de Mustang, esta e-Bike es muy similar en terminos de desempeño que la Bronco eBike, pues el motor es el mismo de 750W que también nos entrega una velocidad máxima de 45 km/h. En lo que si se diferencia es el diseño del asiento y colores.

MUSTANG E-BIKE

Al igual que la Bronco e-Bike, la pantalla LCD a color también nos informa sobre el estado general de la bicicleta eléctrica, mientras que los frenos hidráulicos de cuatro pistones garantizan detenciones seguras. Los neumáticos en este caso son Pirelli Angel GT semi-slick , diseñados específicamente para optimizar la velocidad y la maniobrabilidad sobre superficies asfaltadas, características que quieren resaltar de Mustang.

La edición limitada del Mustang 60th Anniversary Edition destaca por el acabado en un llamativo Carbonized Gray Metallic, con la opción de elegir entre 10 colores adicionales por un costo extra de 390 dólares.

MUSTANG E-BIKE

Ambos modelos están disponibles con precios que comienzan en 4,000 USD para Mustang e-Bike y 4,500 USD para la Bronco e-Bike, desafortunadamente solo estarán disponibles en los concesionarios de la marca en Estados Unidos.