Prueba de manejo del BYD SONG PRO ¿El nuevo caballo de batalla?

BYD amplía su oferta en México con el lanzamiento del BYD Song Pro, su nuevo SUV compacto híbrido conectable. Se trata de su opción más accesible de SUV electrificados, compitiendo de lleno en un segmento en crecimiento como la opción más accesible vs opciones como Tiggo 7 Pro e+ o MG eHS, que, aunque son más caros, también son más potentes.

De esta forma, el nuevo BYD Song Pro se posiciona como el SUV híbrido conectable más económico de México. Lo más interesante es que pudo haber sido incluso más accesible, pues comparte plataforma con el sedán compacto King, incluidos motorizaciones y especificaciones técnicas, por menos de medio millón de pesos. No podía ser tan barata para no quitarle clientes al sedán, pero el incremento ligero en tamaño y practicidad quizá tampoco justifica los 100,000 pesos de diferencia, y, aun así, no hay un PHEV de estas dimensiones más accesibles en el mercado, al menos el día de hoy.

El diseño del Song Pro sigue la “Estética de Dragón”, característica de la familia Dynasty de BYD, con líneas dinámicas que le otorgan una apariencia robusta que nos recuerda productos como Tang, bordando las proporciones de tamaño. Las luces delanteras y traseras LED tienen detalles estilizados, mientras que los rines de 18 pulgadas y una parrilla con patrones hexagonales horizontales contribuyen a su aerodinámica y, por ende, eficiencia.

Por dentro veremos espacio para cinco pasajeros, con una cajuela que va de 520 a 1,340 litros cuando se abaten los asientos traseros, convirtiéndola en una buena alternativa para quienes buscan mayor capacidad de carga.

El resto es muy similar en materiales, acabados y equipamiento a lo que hemos visto anteriormente en King, pero con mayor espacio y practicidad. Destacan buenos acabados, ensambles y materiales, pero sobre todo un buen nivel de seguridad para todos los ocupantes, incluyendo bolsas de aire, asistencias de manejo y hasta la ya famosa pantalla de infoentretenimiento de 12.8 pulgadas, compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto, y un sistema de navegación GPS. También ofrece conectividad 4G, permitiendo a los usuarios controlar el vehículo a través de una aplicación móvil.

Song Pro destaca por la tecnología híbrida conectable de la plataforma DM-i, que permite recorrer hasta 71 kilómetros en modo completamente eléctrico. Su autonomía total, combinando los motores de combustión interna y eléctrico, alcanza los 1,001 kilómetros, con un rendimiento medio de combustible de 22.7 km/l.

Destacada la batería Blade de 12.9 kWh, que, además de ser la fuente de energía para el motor eléctrico, también permite alimentar electrodomésticos externos mediante la función Vehicle-to-Load (VTOL). Lo mejor, es que debido a sus reducidas, dimensiones y capacidad de almacenamiento, se recarga completamente en alrededor de dos horas con el cargador Nivel 2 incluido con el vehículo para instalar en casa.

El sistema de propulsión combina un motor de 1.5 litros con el sistema híbrido eléctrico EHS, entregándonos 220 caballos de fuerza en total y una aceleración de 0 a 100 km/h en 8.3 segundos

Al volante nos recuerda mucho a lo que experimentamos hace algunas semanas en su hermano sedan King, básicamente porque comparten plataforma y traen motor completo, aunque con los ajustes necesarios para este tipo de carrocería.

Con la asistencia del motor eléctrico, no es necesario la incorporación de un turbo para entregarnos buenas aceleraciones. Además, este mismo funciona como generador para recuperar energía durante las frenadas y hacer que nuestra autonomía sea mejor, en teoría superando los 1,000 km, pero con nuestra experiencia, seguramente capaz de mucho más, aunque claro, eso dependerá siempre de nuestro estilo de manejo.

Una dirección suave y precisa harán del día a día algo fácil, mientras que la puesta a punto de la suspensión es incluso mejor que la de los 100% eléctricos de la marca, con un buen balance entre comodidad, buen filtrado y poca inclinación.

Con la llegada de Song Pro, BYD México reafirma su objetivo de establecerse como la marca líder en ventas de autos de nuevas energías en los próximos años. Con cada vez más modelos eléctricos y electrificados como este, es una meta que podría no ser imposible ni lejana en los próximos años, pero sólo el tiempo y otras marcas que buscan lo mismo nos lo dirán.

