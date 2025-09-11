FIRA otorga línea de crédito a Actinver para impulsar el financiamiento del campo mexicano

En un paso estratégico para el desarrollo del sector agroalimentario, Banco Actinver y los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) firmaron la autorización de una línea de crédito que permitirá canalizar hasta 2 mil millones de pesos en financiamiento a empresas agropecuarias en todo el país.

La ceremonia de firma contó con la presencia del Dr. Jesús Alan Elizondo Flores, Director General de FIRA; Francisco Lira Mariel, Director General de Banco Actinver; y Enrique García León, Director General del Grupo Nu3. Ambos organismos coincidieron en que la colaboración público-privada es clave para fortalecer la economía rural y mejorar la calidad de vida de las familias del campo mexicano.

Impulso al sector agroalimentario: Para Francisco Lira, la línea de crédito representa una oportunidad de acompañar a empresas y productores en el crecimiento de sus operaciones. “En Actinver creemos que apoyar al campo es apoyar el futuro de México. Esta línea de crédito de FIRA refleja nuestro compromiso con el progreso económico para que vaya de la mano con el bienestar social. Como banco para emprendedores y empresarios, ofrecemos herramientas y acompañamiento que contribuyan a generar resultados tangibles para el sector agropecuario”, señaló.

El financiamiento permitirá a Actinver ofrecer productos especializados respaldados por la experiencia técnica y las garantías de FIRA, abriendo la puerta a proyectos productivos que generen empleos, impulsen la competitividad y fortalezcan la autosuficiencia alimentaria en comunidades rurales.

Creado en 1954 y operado por el Banco de México, FIRA es un fideicomiso público con amplia experiencia en el financiamiento del sector agroalimentario. Su misión es facilitar el acceso a crédito y servicios financieros para proyectos agrícolas, ganaderos, forestales, pesqueros y agroindustriales. Entre sus herramientas se incluyen garantías, asistencia técnica y plataformas tecnológicas, con el objetivo de contribuir al bienestar de las familias del campo y a la seguridad alimentaria del país.

“El fideicomiso contempla líneas de financiamiento por 2 mil millones de pesos, respaldos crediticios y apoyos sostenibles para fortalecer la presencia en el sector. Es un gran acierto en la estrategia de Actinver, que ampliará su portafolio de crédito y fomentará un financiamiento productivo, sostenible e incluyente”, indicó el Dr. Jesús Alan Elizondo Flores, Director General de FIRA.

Tanto FIRA como Actinver enfatizaron que la clave para el desarrollo del campo está en la coordinación entre instituciones públicas y privadas, centrada en generar impactos positivos en comunidades rurales y fomentar una economía más equitativa e incluyente.

Con esta línea de crédito, Actinver refuerza su compromiso con el sector agroalimentario mexicano, consolidando un modelo de financiamiento que busca resultados económicos tangibles, desarrollo social y seguridad alimentaria a largo plazo. Para más información: www.actinver.com.mx | www.fira.gob.mx