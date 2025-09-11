Actinver | Apoya e Inspiring Girls impulsan autonomía económica en niñas y adolescentes

Con el objetivo de promover la inclusión y la igualdad de oportunidades desde edades tempranas, la Asociación Civil Inspiring Girls México, en colaboración con Actinver | Apoya, puso en marcha un programa de educación financiera y desarrollo integral dirigido a niñas y adolescentes sin cuidado parental o familiar.

El proyecto, implementado en alianza con la Fundación Sumando por Ti y Hogares Providencia I.A.P., benefició a más de 35 niñas y adolescentes de entre 8 y 17 años, quienes participaron en un ciclo de talleres diseñados con perspectiva de género y metodologías activas, lúdicas y colaborativas.

Formación para la vida independiente

El programa se estructuró en cinco ejes principales:

Habilidades para la vida: fortalecimiento de autoestima, autoconocimiento, toma de decisiones y autonomía económica.

Preparación laboral: análisis FODA personal, elaboración de currículum y simulación de entrevistas.

Conocimiento de derechos: derechos de la niñez y laborales básicos, prevención de fraudes y riesgos.

Educación financiera: nociones prácticas de presupuesto, gasto y ahorro aplicadas a la vida cotidiana.

Emprendimiento: diseño colaborativo de proyectos para potenciar creatividad y visión de futuro.

Itzel Lozada, directora ejecutiva de Inspiring Girls México, subrayó que la educación es una herramienta transformadora. ‘Apostamos por fortalecer habilidades socioemocionales y financieras para que las niñas y adolescentes puedan ejercer sus derechos y transitar con autonomía hacia la vida independiente. La alianza con Actinver | Apoya nos permite ampliar el alcance de este impacto’, puntualizó.

Voluntariado corporativo en acción

Como parte de las actividades, un grupo de 12 empleados voluntarios de Actinver visitó la Fundación Sumando por Ti para convivir directamente con las beneficiarias. Durante la jornada, compartieron experiencias de vida, dinámicas lúdicas y consejos prácticos sobre finanzas personales. Los voluntarios provenían de diversos Centros Financieros en la Ciudad de México, como Tecamachalco, Julio Verne, Terraza Pedregal, Altavista, Patio Universidad y Corporativo Montes Urales.

Este acercamiento, explicó Actinver, refuerza la convicción de que el contacto directo con las comunidades enriquece tanto a los participantes como a los colaboradores que forman parte de las iniciativas de voluntariado.

Compromiso con impacto social

El esfuerzo se enmarca dentro de la estrategia de responsabilidad social de Actinver | Apoya, programa que en 2024 benefició a más de 14 mil personas en todo el país a través de proyectos en salud, educación y medio ambiente.

“Este tipo de alianzas nos permiten generar un cambio real en las comunidades, al tiempo que promovemos la inclusión financiera como herramienta de movilidad social”, señaló la institución.

Con esta iniciativa, Actinver e Inspiring Girls buscan abrir un camino hacia la autonomía económica y el empoderamiento de niñas y adolescentes, preparando a una nueva generación para enfrentar con confianza los retos de la vida adulta.